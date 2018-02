F A-18 con crepe | due biposto potranno volare a fine marzo

Ecco come preparare una colazione “alternativa” per adulti e bambini : crêpes senza uova farcite con banane caramellate - yogurt greco - cocco e lime : Le crêpes sono quei dolci che non ci stancheremmo mai di mangiare. Si preparano in genere per la colazione e si farciscono in tantissimi modi diversi. L’originalità di questa pietanza sta proprio nella personalizzazione delle farciture che vengono aggiunte una volta preparata l’altissima pila di sottili crespelle. La ricetta delle crêpes prevede una farcitura con banane caramellate e yogurt greco arricchito con cocco e lime. ...