Expo : Corte Conti indaga su finanziamento a trasporti (2) : (AdnKronos) – “Gli accertamenti informativi ed investigativi sono collegati e condivisi con le indagini della Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano, e con le competenze esercitate dall’Anac” precisa il procuratore nella relazione, in cui si sottolinea anche che “in tale contesto i rapporti di leale cooperazione garantiti dall’ufficio del ‘Commissario straordinario per la liquidazione ...

Expo - Corte dei Conti della Lombardia indaga su finanziamento per le metropolitane dopo segnalazione Anac : La Procura della Corte dei Conti della Lombardia , guidata da Salvatore Pilato, sta indaga ndo sul “ finanziamento delle infrastrutture di trasporto metropolitano” effettuato con “risorse destinate” all’ Expo del 2015. È un particolare che emerge dalla relazione della Procura contabile presentata oggi in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario dei magistrati contabili della Lombardia . Pilato ha spiegato poi ai ...

Expo - Corte Conti contesta danni a Sala : 14.26 La Procura generale della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un avviso preliminare all'ex ad di Expo e sindaco di Milano, Sala , per un danno erariale di 2,2 milioni, in relazione alla fornitura di alberi a Expo . Indagati anche l'ex manager Angelo Paris e l'ex dg di Ilspa Antonio Rognoni. L'avviso preliminare è l'atto con cui l'organo contabile inizia una procedura di accertamento di un presunto danno erariale.

La Corte dei Conti contesta al sindaco di Milano - Giuseppe Sala - un danno erariale di 2 - 2 milioni per la fornitura degli alberi a Expo : La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in qualità di ex ad di Expo, un avviso preliminare contestando un presunto danno erariale da 2,2 milioni di euro relativo all'assegnazione diretta della fornitura degli alberi alla Mantovani Spa per il sito di Rho Pero. Lo stesso atto, che dà il via al procedimento contabile, è stato notificato anche al direttore generale ...