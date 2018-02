Europa League | Steaua Bucarest-Lazio 1-0 | le pagelle Ottimo ingresso di Felipe Anderson

Il Napoli crolla in casa contro il Lipsia : finisce 1-3. Azzurri quasi fuori dall'Europa League : Il Napoli di Maurizio Sarri dimostra di non avere particolarmente a cuore l'Europa League. Gli Azzurri sono stati sconfitti per 3-1, in casa, dal Lipsia secondo in Bundesliga. Al vantaggio di Ounas hanno risposto Werner, con una doppietta, e Bruma che hanno gelato un San Paolo a dire il vero abbastanza deserto. Questo risultato negativo mette in bilico la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League per il Napoli che dovrà andare a ...

Il Napoli e la Lazio hanno perso nei 16esimi di finale di Europa League : Il Napoli e la Lazio hanno perso nelle partite di andata dei 16esimi di finale di Europa League. Il Napoli ha perso 3-1 in casa contro la squadra tedesca RasenBallsport Lipsia: dopo essere andato in vantaggio con Ounas all’inizio del secondo The post Il Napoli e la Lazio hanno perso nei 16esimi di finale di Europa League appeared first on Il Post.

L’Europa League non guarisce la Lazio : ko in casa della Steaua - ma Inzaghi non è esente da colpe : Reduce da tre ko consecutivi in campionato, la Lazio non riesce ad interrompere la striscia di risultati negativi perdendo in casa dello Steaua Bucarest, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ai padroni di casa è bastato un goal di Ghohéré. Inzaghi, pensando alla prossima gara con il Verona, ha optato per un turnover massiccio, forse eccessivo, snobbando un po’ l’impegno. Il tecnico biancoceleste infatti ha ...

Pagelle Napoli-Lipsia 1-3 - Europa League 2018 : ottimi voti per i tedeschi - pochi i partenopei a salvarsi : Il Napoli ha perso in casa con il Lipsia nell’andata dei sedicesimi di Europa League per 1-3. Di seguito le Pagelle della sfida. NAPOLI Reina 6.5 Si fa trovare subito pronto sulla partenza garibaldina dei tedeschi. Si ripete su Bruma, ma nulla può sulla conclusione di Werner. Bruma però si vendica e lo trafigge. Hysaj 6.5 Il migliore dei suoi all’inizio, spinge e crea occasioni in avanti (dal 54′ Mario Rui 5 Entra in campo ma ...

RISULTATI Europa League / Diretta gol live score : Napoli e Lazio perdono - poker Atletico : RISULTATI EUROPA LEAGUE: Diretta gol live score, nell’andata dei sedicesimi bene solo il Milan che vince in Bulgaria. perdono Atalanta, Lazio e Napoli: al ritorno sarà dura per tutte e tre(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:50:00 GMT)

Europa League - perdono Napoli e Lazio : 23.02 Il Napoli capolista della serie A perde in casa con il Lipsia (1-3) e compromette il suo cammino in Europa League. Perde anche la Lazio (1-0), battuta a Bucarest dallo Steaua. Napoli-Lipsia 1-3 Partenopei avanti con Ounas (52'), poi vengono travolti dai tedeschi, a segno con Werner (61'), Bruma (74') e ancora Werner (93'). Steaua-Lazio 1-0 A Bucarest, il gol-partita porta la firma di Gnoheré (29').Traversa biancoceleste al ...

Europa League. Atalanta beffata in Germania - Milan super in Bulgaria : Andata dei sedicesimi di Europa League dai due volti per le lombarde. In Germania a Dortmund l’Atalanta esce sconfitta 3-2 contro

Europa League : Borussia Dortmund-Atalanta 3-2. Sei ammoniti : Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 , primo tempo 1-0, MARCATORI: Schurrle , B, al 30' p.t.; Ilicic , A, al 6' e all'11', Batshuayi , B, al 20' e al 46' s.t. Borussia DORTMUND , 4-2-3-1, : Burki; Piszczek, ...

LIVE Steaua Bucarest-Lazio - Europa League in DIRETTA 1-0 : Gnoheré porta in vantaggio i rumeni! Traversa di Milinkovic-Savic - entrano Immobile e Felipe Anderson : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Steaua Bucarest-Lazio, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. I biancocelesti, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, hanno intenzione di riscattare il momento difficile e di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione sin dalla gara d’andata in Romania, all’Arena Nationala. Simone Inzaghi si affida al turnover per dare spazio a ...

Video Gol Ludogorets-Milan - Highlights e Tabellino - Europa League - sedicesimi di finale - 15-02-2018 : Risultato finale Ludogorets-Milan 0-3, Cronaca, Highlights e Video Gol Borini, Rodriguez (rigore), Borini, sedicesimi di finale di Europa League Torna l’Europa League in casa degli italiani, in contemporanea con l’altra sfida tra Borussia Dortmund-Atalanta, va di scena anche Ludogorets-Milan, una partita sulla carta semplice per i rossoneri della squadra di Gattuso. Una partita molto lenta e con poca vena tecnica, sia per ...

Pagelle/ Steaua Lazio : i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo) : Pagelle Steaua Lazio: i voti della partita che si è giocata per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Trasferta insidiosa in terra rumena per la squadra biancoceleste(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:09:00 GMT)