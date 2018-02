Europa League - Fcsb-Lazio 1-0 : ANSA, - BUCAREST, 15 FEB - I romeni del Fcsb hanno battuto la Lazio per 1-0, nella partita d'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League. Rete di Gnohere, al 29' del primo tempo. Il match di ...

Europa League : al Nizza non basta il doppio Balotelli - male Mancini : TORINO - Andata dei sedicesimi di finale: Sporting Lisbona, Marsiglia, Arsenal, Athletic Bilbao e Atletico Madrid con un piede e mezzo già agli ottavi di Europa League. Un Super Mario Balotelli non ...

Europa League Atalanta - Gasperini : «Al ritorno sarà dura» : DORTMUND - "Il rammarico c'è. Ma c'è anche la sensazioni di aver fatto un'ottima partita per lunghi tratti". Così il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , a Sky, dopo la gara contro il Borussia: "...

Europa League Napoli-Lipsia 1-3 - il tabellino : NAPOLI - Il Napoli cade in casa contro il Lipsia: azzurri in vantaggio con Ounas ad inizio ripresa, poi Werner pareggia. Bruma porta in vantaggio gli ospiti, poi in pieno recupero la terza rete di ...

Italiane in Europa League - si vede chiaramente chi ci tiene e chi no… : La povera, bistrattata (da noi italiani) Europa League, è andata in scena oggi tra alti e bassi per i nostri colori. Le motivazioni, come sempre, hanno fatto la differenza. Tra le 4 squadre del nostro campionato impegnate questa sera, la metà hanno lottato e dato tutto per la causa, spinti da tecnici determinati ad andare più avanti possibile nella competizione. L’altra metà invece ha altri pensieri per la testa ed i messaggi di formazione ...

Video goal Napoli Lipsia 1-3 - Highlights e Tabellino Sedicesimi Europa League 15-02-2018 : Risultato Finale Napoli-Lipsia 1-3: Cronaca e Video Gol Ounas, Werner, Bruma Sedicesimi Europa League 15-02-2018 Azzurri vicinissimi a salutare l’Europa League: al San Paolo si materializza un incubo; il Napoli, dopo esser passato in vantaggio con Ounas, viene travolto dal Lipsia sotto i colpi di Bruma e Werner (doppietta). I partenopei non sono riusciti ad imporsi sul campo mentre i tedeschi hanno giocato una partita ordinata, ...

Video Gol Steaua Bucure?ti-Lazio - Highlights e Tabellino - Europa League - ottavi di finale - 15-02-2018 : Risultato finale Fotbal Club Steaua Bucure?ti-Lazio 1-0, Cronaca, Highlights e Video Gol Gnohere, ottavi di finale di Europa League Steaua Bucure?ti-Lazio 1-0. Finisce cosi la partita, la Lazio esce sconfitta dalla trasferta in Romania contro lo Steaua. Parita ad altissimo livello quella tra le due squadre, il pareggio sarebbe satato il risultato più giusto. Ma Lazio sotto porta manca di cinismo, lo Steaua ringrazia e mette un tassello ...

Europa League - Steaua Bucarest-Lazio 1-0 : le pagelle. Ottimo ingresso di Felipe Anderson - male Basta e Nani : La Lazio viene sconfitta nell’andata dei sedicesimi di Europa League dallo Steaua Bucarest. Decide una rete di Gnohéré, ma quanti rimpianti per i biancocelesti, che hanno avuto tantissime occasioni Strakosha 6: non ha colpe sul goal subito, visto che si trova Gnohéré tutto solo davanti a lui. Per il resto non deve mai impegnarsi Bastos 6: qualche leggera incertezza, a cui riesce sempre a rimediare. Nel complesso prestazione sufficiente ...

Il Napoli crolla in casa contro il Lipsia : finisce 1-3. Azzurri quasi fuori dall'Europa League : Il Napoli di Maurizio Sarri dimostra di non avere particolarmente a cuore l'Europa League. Gli Azzurri sono stati sconfitti per 3-1, in casa, dal Lipsia secondo in Bundesliga. Al vantaggio di Ounas hanno risposto Werner, con una doppietta, e Bruma che hanno gelato un San Paolo a dire il vero abbastanza deserto. Questo risultato negativo mette in bilico la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League per il Napoli che dovrà andare a ...