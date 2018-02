Eurojackpot/ Estrazione n 07/2018 : i numeri vincenti! (oggi - 16 febbraio 2018) : Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 07/2018: numeri vincenti del 16 febbraio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 17:46:00 GMT)

Estrazione Eurojackpot di venerdì 9 Febbraio 2018 : Estrazione Eurojackpot di venerdì 9 Febbraio 2018, ecco la cinquina vincente e i due euronumeri, estratti nel concorso numero 6 di oggi. Estrazione Eurojackpot di venerdì 9 Febbraio 2018 Combinazione Vincente Euronumeri 7 8 24 34 46 4 8 La prossima Estrazione sarà effettuata il 16 Febbraio 2018 COMMENTO – Centrato un 5+2 che vince 90 milioni di euro, sono […]

Estrazione Eurojackpot di venerdì 2 Febbraio 2018 : Estrazione Eurojackpot di venerdì 2 Febbraio 2018, ecco la cinquina vincente e i due euronumeri, estratti nel concorso numero 5 di oggi. Estrazione Eurojackpot di venerdì 2 Febbraio 2018 Combinazione Vincente Euronumeri 15 24 29 33 41 7 8 La prossima Estrazione sarà effettuata il 9 Febbraio 2018 COMMENTO – Nessuna vincita di prima categoria 5+2, sono sette le vincite […]

Estrazione Eurojackpot di venerdì 26 Gennaio 2018 : Estrazione Eurojackpot di venerdì 26 Gennaio 2018, ecco la cinquina vincente e i due euronumeri, estratti nel concorso numero 4 di oggi. Estrazione Eurojackpot di venerdì 26 Gennaio 2018 Combinazione Vincente Euronumeri 10 23 26 29 35 3 5 La prossima Estrazione sarà effettuata il 2 Febbraio 2018 COMMENTO – Nessuno centra il premio di prima categoria (5+2) sono due […]

Estrazione Eurojackpot di venerdì 19 Gennaio 2018 : Estrazione Eurojackpot di venerdì 19 Gennaio 2018, ecco la cinquina vincente e i due euronumeri, estratti nel concorso numero 3 di oggi. Estrazione Eurojackpot di venerdì 19 Gennaio 2018 Combinazione Vincente Euronumeri 3 9 17 45 47 4 9 La prossima Estrazione sarà effettuata il 26 Gennaio 2018 COMMENTO – appena effettuata l’Estrazione sarà disponibile QUOTE Eurojackpot CATEGORIA N. VINCITE […]

Estrazione Eurojackpot di venerdì 12 Gennaio 2018 : Estrazione Eurojackpot di venerdì 12 Gennaio 2018, ecco la cinquina vincente e i due euronumeri, estratti nel concorso numero 2 di oggi. Estrazione Eurojackpot di venerdì 12 Gennaio 2018 Combinazione Vincente Euronumeri 16 17 25 40 44 2 9 La prossima Estrazione sarà effettuata il 19 Gennaio 2018 COMMENTO – appena disponibili le quote sarà inserito QUOTE Eurojackpot CATEGORIA N. […]

