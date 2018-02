Eterno Federer | numero 1 a 36 anni | è il più vecchio re di sempre

Eterno Federer - l'evoluzione di Roger dal 1998 ad oggi : Lo svizzero, tornato con la vittoria di Rotterdam in cima al mondo, ha fatto la storia del tennis e dello sport in generale , anche, passando dall'erba di Wimbledon. Vinse il Championship Junior nel 1998 , appena 16enne. Da allora non ha mai più mancato un solo ...

Roger Federer : «Il sapore del mio Eterno successo» : «Dio esiste e gioca a tennis». I fan di Roger Federer lo ripetono spesso. Poche parole per riassumere la totale devozione verso il trentaseienne campione svizzero che ha un palmarès di vittorie quasi impossibile da elencare. Otto volte vincitore del torneo di Wimbledon, il tempio del tennis per antonomasia. È il giocatore che è stato più a lungo il numero uno del mondo (oggi è al secondo posto alle spalle di Rafa Nadal). E con la sesta vittoria ...

Australian Open - re Federer è Eterno : Roger Federer vince per la sesta volta in carriera l'Australian Open, conquistando il ventesimo titolo del Grande Slam della sua carriera. Il 36enne svizzero, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ha sconfitto in finale il 29enne croato Marin Cilic , numero 6 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-7 (5-7), 6-3, 3-6, 6-1 in poco più di tre ore ...