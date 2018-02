Equitazione | Salto Ostacoli | l’Italia va a gonfie vele ad Abu Dhabi! Splendide vittorie

Equitazione - Salto Ostacoli : i convocati dell’Italia per CSIO 5* di Abu Dhabi : Tutto pronto per il CSIO 5* di Abu Dhabi (UAE) di Salto Ostacoli, che sarà in scena dal 14 al 17 febbraio prossimi. La FISE ha scelto gli azzurri che saranno al via della manifestazione negli Emirati. Questi i convocati azzurri: l’agente Fiamme Oro Luca Coata (Crandessa); il caporal maggiore Simone Coata (Dardonge o Luce Luce); il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232); Luca Maria Moneta (Connery). Per quanto riguarda il ruolo di capo ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Tripudio svizzero a Basilea! Martin Fuchs trionfa davanti a Werner Muff. Nelle retrovie Alberto Zorzi : La Svizzera fa la voce grossa davanti al pubblico di casa e trionfa nel Grand Prix del “Cinque Stelle” di Basilea, che inaugura di fatto le grandi competizioni del Salto Ostacoli nel nuovo anno. Martin Fuchs è salito sul gradino più alto del podio con un superbo doppio netto in sella a Clooney, chiudendo il barrage in 38″70, quasi un secondo meglio di Werner Muff, che ha concluso immediatamente alle sue spalle con Daimler in ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Henrik von Eckermann trionfa nel Grand Prix di Abu Dhabi - splendido terzo Natale Chiaudani : Suona l’inno svedese al termine del Grand Prix di Abu Dhabi, ma sul podio sventola anche la bandiera italiana. Henrik von Eckeramm ha trionfato nella gara più importante dell’Al Shira’aa International Horse Show, realizzando un fantastico doppio netto in sella a Chacanno e chiudendo il barrage in 39″65, quanto basta per tenere a distanza il tedesco Philipp Weishaupt, secondo in 40″86 in sella a Che Fantastica. Ma la ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Abdel Said trionfa ad Abu Dhabi nella lega araba di Coppa del Mondo - Natale Chiaudani nelle retrovie : Un egiziano sul gradino più alto del podio nel Grand Prix di Abu Dhabi, tappa della lega araba della World Cup 2017-2018 di Salto Ostacoli. Abdel Said ha portato a casa la vittoria con un fantastico doppio netto in sella a Hope Van Scherpen Donder, concludendo il barrage in 39”91, unico a scendere sotto i 40 secondi e a trionfare davanti al belga Pieter Clemens, secondo in 40”45 in sella a Calvino de Nyze Z, e al britannico Nigel Coupe, terzo ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Alberto Zorzi strepitoso a Londra! Suona l’inno di Mameli nel Turkish Airlines Olympia Grand Prix : Si colora d’azzurro l’Olympia International Horse Show di Londra. Alberto Zorzi ha fatto Suonare l’inno di Mameli nel Turkish Airlines Olympia Grand Prix, dove nel weekend si è svolta l’ottava tappa della FEI World Cup Jumping 2017-2018. Il Caporal Maggiore in sella a Contanga 3 ha piazzato uno strepitoso doppio netto, risultando il più veloce di tutti nel barrage, completato in 34”05, appena 19 centesimi meglio del ...

Equitazione - Salto Ostacoli. Top Ten Final 2017 : Kevin Staut re a Ginevra! Lorenzo De Luca fa sognare e chiude quinto : Lorenzo De Luca fa sognare a Ginevra. Per la prima volta dal 2001, anno in cui è stata creata la Top Ten Final, un italiano ha preso parte alla competizione a cui accedono i dieci cavalieri meglio piazzati nel ranking prima dell’ultimo mese di ogni anno. De Luca in sella al suo fido Ensor de Litrange LXII ha realizzato il miglior tempo nel primo round in 60”42 con zero penalità, risultato che gli ha permesso di partire per ultimo nel giro ...