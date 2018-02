Energia | 50 cappotti appesi sul palazzo dell’ENEA per lancio campagna ecobonus condomìni

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Con un blitz a sorpresa – 50di tutti i colorisulla facciata della propria sede romana – l’ENEA ha lanciato ladi comunicazione istituzionale “Fai il cappotto al tuo, usa le detrazioni fiscali del 75%”, da oggi in onda sulle reti RAI negli spazi della Presidenza del Consiglio. In sostanza, un’operazione pensata per sensibilizzare i cittadini sulle opportunità e le novità deglidel 70 e del 75% e dei nuovi meccanismi di cedibilità del credito previsti dalla legge di Biper incentivare la riqualificazione energetica dei. Questi strumenti possono attivare già da quest’anno ingenti investimenti, con benefici per il ridella filiera edilizia e dell’occupazione, e per ridurre i consumi fino al 60% del totale. Secondo le stime, infatti, in Italia isono oltre 1 milione e il costo indicativo per efficientare ...