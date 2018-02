Emma Bonino possibile premier di mediazione Ma c' è anche il fantasma di Giuliano Amato

Elezioni - Bonino a Palazzo Chigi Le carte di Emma nazionale Guerra a Renzi e premiership rosa : La speranza di coloro che hanno appoggiato il progetto di Emma Bonino è che i tantissimi attestati di stima pre voto si traducano una vera risposta nelle urne, evitando magari le delusioni dell'era Pannella. Tutta l'italia, scrive Italia Oggi, sostiene Emma Bonino, dice l'ex Commissaria Ue. In prima fila all'inaugurazione della sua campagna elettorale c'erano il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il ministro dello Sviluppo economico ...

NADIA TOFFA E IL CANCRO/ Le Iene - video : Emma Bonino e Carolyn Smith - quando la battaglia diventa pubblica : NADIA TOFFA e il CANCRO: video Iene, il ricordo commosso di Simona Ventura. Le ultime notizie sulla conduttrice e inviata: La dedica di Pif: “Le cose che non ti ho mai detto...”.(pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 16:09:00 GMT)

+Europa di Emma Bonino al 3% M5S in calo - si consolida la Lega Barometro sul voto - nuovi numeri : Elezioni 2018 sondaggi. Su Affaritaliani.it il Barometro sul voto del 4 marzo in collaborazione con Alessandro Amadori, sondaggista e docente di Comunicazione Politca (Laboratorio) all'Università Cattolica di Milano. Si tratta di meta-analisi basate sul complesso dei sondaggi e su analisi di sentiment sul web Segui su affaritaliani.it

Sanremo 2018 - Ornella Vanoni fa irrompere la politica all'Ariston : endorsa Emma Bonino e vola in testa alla classifica : Al Festival di Sanremo irrompe la politica. Lo fa con Ornella Vanoni , che nel corso della conferenza stampa ha bellamente confessato la sua preferenza per Emma Bonino in vista del voto del prossimo 4 ...

Sanremo - Ornella Vanoni : Voto per Emma Bonino : Quando Sanremo è nell'anno delle elezioni si rischia sempre di scivolare. Nel corso della prima serata la politica di fatto è rimasta fuori dall'Ariston. A scaldare la platea sul fronte politico solo qualche battuta di Fiorello: "Pensa un po' se vince il toyboy della Berti...", ha affermato lo showman rivolgendosi a Mario Orfeo. Poi il sondaggio improvvisato in platea per capire le intenzioni di Voto del pubblico ...

+Europa con Emma Bonino : «Portiamo avanti le nostre battaglie nel centrosinistra» fotogallery : Così come c'è bisogno di più Europa e di sostenere l'idea degli Stati Uniti d'Europa perché chi pensa che potremmo fare a meno dell'Euro non capisce niente di economia. Insomma la lista +Europa si ...

Calabria : Sergio Stumpo alla convention di +Europa con Emma Bonino : ... definendola il nodo principale dell'economia italiana, e proponendo un cambio di paradigma nelle politiche di sostegno a quest'area del paese. Sono sicuro che i calabresi impareranno rapidamente a ...

Emma Bonino - asse con Calenda per far fuori Matteo Renzi : ... e che voterò non con piacere ma con entusiasmo perché sanno lavorare in squadra e sono due signori, che è una grande qualità anche politica'.

Carlo Calenda scende in campo con Emma Bonino : "La battaglia è fra un'Italia seria e una cialtrona" : "Io ho creduto nell'operazione dall'inizio". Carlo Calenda prende la parola alla kermesse organizzata da Emma Bonino per lanciare la sua lista: "Più Europa vuol dire più Italia.Noi abbiamo bisogno di un'Italia forte, mentre tanti vogliono un'Italia debole", sottolinea il ministro dello Sviluppo. "Stiamo attraversando un crocevia della storia e questo argomento non è sufficientemente presente in questa campagna elettorale. ...

Il populismo thatcheriano di Emma Bonino - vessillo del Pd alla deriva : Oggi, a Roma, è la giornata di lancio del Pd+Europa. Il messaggio all'Italia è stato anticipato da una lunga intervista, giovedì scorso, di Emma Bonino al direttore de Il Sole 24-Ore. L'incipit è solenne e prepara i lettori all'incontro: "Parla al cervello e non alla pancia in una campagna elettorale di promesse che sono un'offesa all'intelligenza degli italiani". Purtroppo, alla fine della lettura, arriva lo ...

Emma Bonino : Coltiviamo giardino d'infanzia a 300 chilometri sotto di noi : Emma Bonino parla chiaro. Intervista da Il Sole 24 ore affronta temi come la spesa pubblica, il debito, il fisco e anche l'immigrazione. L'intervistaLa Bonino lancia le ricette per curare il sistema Italia dalle pagine del quotidiano diretto Guido Gentili. "Bisogna bloccare la spesa pubblica primaria nominale per 5 anni". E ancora: "Necessario tagliare le tasse sul lavoro, ma con coperture da Iva e, in misura ...