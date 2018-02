Ema : Fontana propone ai candidati regionali appello unitario a Strasburgo (2) : (AdnKronos) – Il candidato alla presidenza della Lombardia ricorda poi che “il 22 febbraio la Commissione Ambiente del Parlamento Europeo presieduta da Giovanni La Via, con un sopralluogo, verificherà lo stato di avanzamento e la tempistica dei lavori per la consegna dell’edificio provvisorio e della sede definitiva che ospiterà l’Agenzia il cui trasferimento da Londra ad Amsterdam. Il 12 marzo il Parlamento Europeo sarà ...

Le dichiarazioni di Fontana e il problEma della "bianchitudine" : La globalizzazione segna però una differenza rispetto al passato: non esiste più un fuori e un dentro come nel vecchio colonialismo: il mondo è uno, lo spazio è uno, seppure non liscio, striato e ...

Il problEma non è se Fontana sia presentabile - ma se la moderna Lombardia si rappresenti in lui : La Lombardia non è una regione qualsiasi. È, a livello simbolico e anche e soprattutto nella realtà, il motore economico dell'Italia, il suo avamposto sulla frontiera della modernità. Così come Milano è da sempre considerata la "capitale morale" del paese. Chi è candidato a occupare il posto di governatore di quella regione dovrebbe perciò stare molto attento a quel che dice, al linguaggio ...

Attilio Fontana - farneticazioni da 'suprEmatismo bianco' Video : Non c'è dubbio che la Lega miri in alto. 'Prima il Nord' oggi è diventato 'Prima l'Italia', salvo poi qualcuno che si erge addirittura a paladino della 'razza bianca'. L'ex sindaco di Varese, Attilio Fontana, si è reso conto della gaffe qualche ora dopo averla pronunciata, anzi probabilmente qualcuno gli ha fatto notare il poco politicamente corretto proclama esposto ai microfoni di Radio Padania. E visto che il Ku Klux Klan non ha mai preso ...