Ema | Fontana propone ai candidati regionali appello unitario a Strasburgo 2

Ema : Fontana propone ai candidati regionali appello unitario a Strasburgo : Milano, 16 feb. (AdnKronos) – Il candidato per il centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, propone agli altri sei candidati regionali (Giorgio Gori, Onorio Rosati, Dario Violi, Giulio Arrighini, Massimo Gatti, Angela De Rosa) di sottoscrivere un appello unitario da inviare al Parlamento di Strasburgo per il trasferimento a Milano dell’Agenzia europea per i medicinali. Nel documento ciascuno si impegna ...

Le dichiarazioni di Fontana e il problEma della "bianchitudine" : La globalizzazione segna però una differenza rispetto al passato: non esiste più un fuori e un dentro come nel vecchio colonialismo: il mondo è uno, lo spazio è uno, seppure non liscio, striato e ...

Il problEma non è se Fontana sia presentabile - ma se la moderna Lombardia si rappresenti in lui : La Lombardia non è una regione qualsiasi. È, a livello simbolico e anche e soprattutto nella realtà, il motore economico dell'Italia, il suo avamposto sulla frontiera della modernità. Così come Milano è da sempre considerata la "capitale morale" del paese. Chi è candidato a occupare il posto di governatore di quella regione dovrebbe perciò stare molto attento a quel che dice, al linguaggio ...

Attilio Fontana - farneticazioni da 'suprEmatismo bianco' Video : Non c'è dubbio che la Lega miri in alto. 'Prima il Nord' oggi è diventato 'Prima l'Italia', salvo poi qualcuno che si erge addirittura a paladino della 'razza bianca'. L'ex sindaco di Varese, Attilio Fontana, si è reso conto della gaffe qualche ora dopo averla pronunciata, anzi probabilmente qualcuno gli ha fatto notare il poco politicamente corretto proclama esposto ai microfoni di Radio Padania. E visto che il Ku Klux Klan non ha mai preso ...