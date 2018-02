Elezioni Salvini annulla confronto Tv con Renzi Pd ' Dà buca' Segretario Lega ' Altri

Elezioni - per i Verdi la Flat tax è un grande regalo ai politici : “Ecco quanto ci guadagnano Berlusconi e Salvini” : La Flat tax promessa e sbandierata dal centrodestra di Berlusconi, Salvini e Meloni? “Una sòla per gli italiani”, secondo il leader dei Verdi e candidato della lista Insieme al Senato, Angelo Bonelli. Il motivo? Più che gli italiani, secondo le simulazioni della lista alleata del Pd, a risparmiare sulle tasse sarebbero gli stessi leader di Forza Italia e Lega, così come altri parlamentari del centrodestra. Secondo Bonelli, con ...

Elezioni 2018 : Berlusconi - Salvini - Renzi i più insultati online : Una delle peggiori campagne elettorali di sempre. Per toni, argomenti, assenza di prospettive, manovre propagandistiche. Divisioni e polarizzazioni che si esprimono anzitutto sui social network (ma anche su blog e forum) dove le discussioni assumono spesso il tenore di spietate battaglie verbali. Lo conferma un’indagine di D-Link, azienda leader nelle tecnologie wireless e nel networking, che invece si sta impegnando da tempo nella campagna ...

Elezioni - Meloni : “Non sono ragazza pon-pon di Salvini e Berlusconi”. E attacca direttore Museo Egizio e centri sociali : Intemerata torrenziale contro tutti, pronunciata ai microfoni di 24 Mattino (Radio 24) da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: dai centri sociali al direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, fino ai “giornaloni”, rei di aver confinato in trafiletti la contestazione nei suoi confronti a Livorno. In primis, la presidente di FdI precisa: “Chi preferisco tra Salvini e Berlusconi? Mi è indifferente, non mi ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Fiducia leader : Renzi - Salvini - Di Maio? No - Berlusconi li batte tutti : SONDAGGI ELEZIONI Politici: verso le ELEZIONI 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. E nel centrodestra..(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 04:55:00 GMT)

Elezioni : Monastra (Leu) - Salvini ossessionato da Boldrini : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – “Matteo Salvini è ossessionato da Laura Boldrini e, non contento della lezione di stile che gli ha dato ieri sera in tv, è tornato a fare ironie di bassa lega, è il caso di dirlo, su di lei”. Lo afferma Antonella Monastra, candidata per Liberi e Uguali nel collegio uninominale per la Camera di Palermo centro. “Il leader leghista continua ad attribuire all’onorevole Boldrini la ...

Elezioni - Salvini vs Boldrini : “Ma parla per cartelli?”. “Certo - con gli hashtag - come fa lei. Così ci capiamo meglio” : “Approfitto del fatto che è il mercoledì delle ceneri. Quindi, mi dolgo e mi pento. Mi cospargo il capo di quelle ceneri che domani saranno usate in tante chiese italiane per avviarsi alla Quaresima”. Così a Otto e Mezzo (La7) il leader della Lega, Matteo Salvini, porge le sue scuse alla presidente della Camera, Laura Boldrini, per averla paragonata a una bambola gonfiabile, durante un suo comizio a Soncino (Cremona). La candidata di Liberi e ...

Elezioni - Salvini vs Boldrini : “Io sono all’opposizione - lei no”. “Non è vero. Non ha i rudimenti per capire” : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra la presidente della Camera, Laura Boldrini, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Quest’ultimo ribadisce la sua definizione data alla candidata di Liberi e Uguali (“incapace e razzista”), la quale replica: “Intanto, io vorrei ringraziare Matteo Salvini, perché ha buttato addosso un’onda terribile di odio contro di me e la mia famiglia. Per ogni crimine commesso da un migrante, lui proponeva l’hashtag ...

Elezioni - Boldrini vs Salvini : “Ringrazi i migranti. Per lei sono galline dalle uova d’oro” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra Laura Boldrini, presidente della Camera e candidata di Liberi e Uguali, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Il battibecco riguarda inizialmente i fatti di Macerata, per i quali Boldrini ribadisce che il capo del Carroccio è “un cattivo maestro” e cita l’ex candidato della Lega, Luca Traini, autore della sparatoria contro sei immigrati: “E’ stato chiaramente un atto terroristico e razzista”. “E’ colpa ...

Elezioni - Salvini in posa con i vigili urbani di Civitanova. Il Pd presenta un esposto : “Inopportuno - vogliamo vederci chiaro” : Una foto, quattro vigili urbani e alle spalle lui, Matteo Salvini. A incendiare il clima elettorale a Civitanova Marche è uno scatto che immortala il gruppo di agenti in divisa che sorridono abbracciati dal leader della Lega. Si tratta di quattro vigilesse e un collega uomo. La foto fatta durante la tappa in città del candidato premier è stata pubblicata dal giornale locale online Cronache maceratesi e non è passato inosservato al Partito ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Centrodestra - questione di leadership : Berlusconi al 55% ‘triplica’ i voti di Salvini : Sondaggi politici, campagna verso Elezioni 2018: voto proporzionale, M5s al 27% e Renzi in calo sotto il 23%. Analisi, voto coalizioni e situazione Centrodestra(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:15:00 GMT)

Elezioni - Renzi : “Grasso? Su tetto stipendi prende in giro. È del partito di D’Alema - migliore amico di Berlusconi e Salvini” : “Pietro Grasso vuole reintrodurre il tetto di 240mila euro per gli stipendi? Credo che ci stia prendendo in giro, perché quel tetto lo abbiamo messo noi, tanto che si chiama inizialmente ‘tetto Renzi'”. Così a Otto e Mezzo (La7) il segretario del Pd, Matteo Renzi, risponde sulla proposta di Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, di reintrodurre il tetto degli stipendi per i funzionari e le alte cariche del Senato. ...

Elezioni 2018 - Matteo Salvini a Sky TG24 - : Il segretario della Lega ospite di Sky TG24: "Il leader del centrodestra lo decideranno gli italiani, io sono pronto tra un mese a prendere per mano questo paese". SEGUI LA DIRETTA

Elezioni : Maroni - io premier? Se vince Lega sarà Salvini : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – ‘”Con Matteo Salvini ho un ottimo rapporto, al di là delle divergenze d’opinione, come è giusto che sia. Dopo 28 anni nelle istituzioni in politica, lo dico con una battuta: il reato è prescritto. Il premier sarà Salvini, se vince la Lega”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Roberto Maroni, intervenendo stamattina a ‘Non Stop News’, in onda su Rtl 102.5. L'articolo ...