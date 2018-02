Elezioni | sabato e domenica Speranza in Toscana

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Roberto, candidato alla Camera per Liberi e Uguali in, questo fine settimana sarà a Firenze, Greve in Chianti, Pistoia, Scandicci, Campi Bisenzio, Empolese Valdelsa, Prato, Arezzo, Castelnuovo Garfagnana (Lu) e Lucca. Si legge in una nota di Leu. Programma di venerdì 16 febbraio: ore 10 sede Arci Firenze, piazza dei Ciompi 11, incontro con le Ong; ore 12.00 pranzo al mercato di Sant’Ambrogio e volantinaggio, piazza Sant’Ambrogio ‘ lato piazza Annigoni; ore 17.30 all’Sms di Rifredi – sala biblioteca, via Vittorio Emanuele II, 303, Firenze, parteciperà all’iniziativa Un nuovo rapporto tra la politica e il mondo della conoscenza. L’impegno di Liberi e Uguali, con i candidati Filippo Fossati, Alessia Petraglia, Sandra Gesualdi; Serena Spinelli e Daniela Lastri (coord. Reg. LeU). Interverranno anche ...