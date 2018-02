Elezioni | Renzi | tanti indecisi | con uno sforzo possiamo vincere

Elezioni - niente confronto tv fra Renzi e Salvini : Oggi l'ultima scelta politica contro di noi: c'è una grande inchiesta a Napoli, nata dal lavoro di FanPage, un'inchiesta che tocca il mondo della politica, ovvero esponenti del Pd e Fratelli d'Italia.

Elezioni - Salvini : 'No a un confronto tv con Renzi - prima elettori' : "Per anni ho chiesto un faccia a faccia televisivo a Renzi e lui si è negato sdegnosamente, ora io dovrei rinunciare al mio tour elettorale per accontentarlo? Troppo tardi". Lo ha detto il leader ...

Elezioni Salvini annulla confronto Tv con Renzi. Pd 'Dà buca'. Segretario Lega 'Altri impegni' : ROMA - Matteo Salvini ha annullato il confronto Tv con Matteo Renzi fissato per martedì prossimo a 'Porta a Porta'. A dare notizia del faccia a faccia da Bruno Vespa era stato lo stesso Renzi, nel ...

Elezioni - Di Battista : “Grazie alla comunicazione di Renzi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini - Berlusconi a Cosa Nostra” : “Grazie a Renzi e alla sua comunicazione oggi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini, e Berlusconi invece a Cosa Nostra”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, in collegamento con L’aria che tira su La7 da Recanati. “Ci sono italiani che si vergognano di Berlusconi che ha pagato Cosa nostra, che alzano la testa e che non dicono signor sì davantia alla mafia” L'articolo Elezioni, Di Battista: “Grazie alla ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : Renzi sotto il 23% - Forza Italia al 16 - 4% e Di Maio non ‘sfonda’ : Sondaggi Elezioni Politici: verso le Elezioni 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. Pd cala, M5s non sfonda(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Elezioni 2018 : Berlusconi - Salvini - Renzi i più insultati online : Una delle peggiori campagne elettorali di sempre. Per toni, argomenti, assenza di prospettive, manovre propagandistiche. Divisioni e polarizzazioni che si esprimono anzitutto sui social network (ma anche su blog e forum) dove le discussioni assumono spesso il tenore di spietate battaglie verbali. Lo conferma un’indagine di D-Link, azienda leader nelle tecnologie wireless e nel networking, che invece si sta impegnando da tempo nella campagna ...

Elezioni e social /2 – Renzi trascura Twitter e da rottamatore diventa restauratore : [Continua da qui] C’era una volta Matteo Renzi il rottamatore. Prometteva di mandare in pensione l’intera classe dirigente italiana, di smontare questo Paese pezzo dopo pezzo, di rinnovare i riti opachi e paludati della politica. In una parola, di disintermediare ogni aspetto della relazione tra potere e cittadino: dalla comunicazione alla burocrazia. La sua rivoluzione partiva dalla forma, che in politica coincide quasi sempre con la sostanza. ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Intese post-voto : Grasso & LeU con Renzi o con Di Maio? : SONDAGGI ELEZIONI Politici: verso le ELEZIONI 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. Grasso con chi si allea?(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 09:40:00 GMT)

Elezioni : Renzi - sull'immigrazione la linea Minniti è quella da perseguire : Tra i punti dell'agenda politica del Pd in tema di immigrazione, infine, anche l'aumento dei fondi per la Cooperazione internazionale perché, ha concluso il segretario, "quando nell'aprile del 2015 ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : centrodestra al 38 - 6% - Renzi sotto il 23% : Sondaggi Elezioni Politici: verso le Elezioni 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. E nel centrodestra..(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Elezioni : Renzi - Pd ha rimesso in moto Italia - no a follie M5S-Lega : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Oggi giornata in Versilia, terra alla quale sono particolarmente affezionato. Mentre visitavamo i cantieri navali, eccellenza Italiana, sono arrivati i dati sull’Export: più 7.4% in un anno. Fantastico, l’Italia fa meglio della Germania e della Francia”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. “Ormai nessuno mette più in dubbio l’evidenza: il Paese sta ripartendo grazie ...

Elezioni : Grasso - Renzi candidato al Senato dimostra sua incoerenza : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – La candidatura di Matteo Renzi al Senato che voleva abolire “rientra in quella incoerenza che fa parte della politica. Aveva detto che non si sarebbe più candidato, che avrebbe abbandonato la politica se avesse perso il referendum, è un’altra cosa che si dimentica. E’ una persona che dichiara una cosa e poi ne fa un’altra”. Lo ha affermato Pietro Grasso, ospite di ‘Repubblica ...

Elezioni : Grasso - Renzi e Berlusconi chiedono voto utile per governo insieme : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Berlusconi e Renzi chiedono il voto utile”, perchè “poi faranno il governo insieme. Anche la legge elettorale è stata concepita da queste forze per prospettare una possibilità di governo insieme”. Lo ha affermato Pietro Grasso, ospite di ‘Repubblica tv’. L'articolo Elezioni: Grasso, Renzi e Berlusconi chiedono voto utile per governo insieme sembra essere il primo su Meteo ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Fiducia leader : Renzi - Salvini - Di Maio? No - Berlusconi li batte tutti : SONDAGGI ELEZIONI Politici: verso le ELEZIONI 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. E nel centrodestra..(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 04:55:00 GMT)