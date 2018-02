Elezioni | niente confronto tv fra Renzi e Salvini

Elezioni - tra i candidati di Leu c’è anche Anna Falcone : “Io - pluricandidata - incoerente? Niente paracadute - il mio è un impegno” : Anna Falcone era stata tra i protagonisti della campagna per il No al referendum costituzionale, per poi portare avanti insieme a Tomaso Montanari il percorso (poi naufragato) del Brancaccio, per una sinistra unita, civica, legata ai territori, reclamando un metodo innovativo e partecipato per la scelta dei candidati. Ora anche l’avvocato cosentino si ritroverà a caccia di un posto alla Camera: lo farà però da pluricandidata, seppur ...

Elezioni 2018 : niente duelli nei collegi : Non ci saranno sfide tra i big nel collegi. Nessuno scontro frontale tra Salvini e Renzi, come pure aveva annunciato il segretario della Lega in uno dei suoi incontri pubblici. Anzi, Salvini non sarà ...

Elezioni - nel Pd scoppia il caso deroghe : “Giachetti e Valente hanno doppio incarico. Rinuncino o niente candidatura” : Il dibattito sulle deroghe che permetteranno ai “big” di candidarsi in Parlamento infiamma in queste ore il Partito democratico, specialmente a Roma. Dopo aver superato il vincolo dell’articolo 21, comma 3, dello statuto dem per premier, ministri e vecchi segretari, il Nazareno ora deve studiare un modo per arginare il comma 6 dello stesso articolo, ovvero quello che prevede “l’incompatibilità tra il ruolo di parlamentare nazionale e la carica ...

Beppe Grillo - nuovo simbolo M5s/ Elezioni 2018 : “siamo puri - niente alleanze”. Berlusconi - “grillini incapaci” : Beppe Grillo e Luigi Di Maio presentano nuovo simbolo M5s con Davide Casaleggio:Elezioni 2018, "mai alleanze, vinciamo noi". Programma, liste e nuovo "Blog delle Stelle"(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:48:00 GMT)

Beppe Grillo - addio M5S/ Elezioni politiche 2018 : niente campagna elettorale - distacco da Di Maio e Casaleggio : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Elezioni regionali Lazio - D’Attorre (LeU) : “Alleanza con Zingaretti? Niente è scontato” : “C’è un confronto programmatico con Zingaretti, chiediamo novità significative nel programma. L’impostazione che ha proposto Zingaretti, da Grasso a Lorenzin, non è convincente, occorre costruire una proposta nuova e nei prossimi giorni Liberi e Uguali prenderà una decisione: al momento nulla è scontato, né l’accordo né la rottura”. Così Alfredo D’Attorre, arrivando all’assemblea di Leu, in merito ...

Elezioni - Tabacci salva la lista di Emma Bonino : “Niente firme - il 4 marzo ci saremo” : Alla fine per i radicali è arrivato il “soccorso bianco” di Bruno Tabacci. Come anticipato oggi dalla Stampa, è lui, col suo simbolo del Centro democratico, che salva la lista di Emma Bonino evitando la raccolta di 25mila firme da qui al 29 gennaio. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa dallo stesso Tabacci: «Ho deciso di mettere a disposizi...