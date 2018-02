Elezioni 2018 | solo un giovane su 2 è sicuro di andare al seggio

Elezioni 2018 - sondaggio Nomisma svela scarsa fiducia nei programmi - : La rilevazione ha messo in evidenza le maggiori priorità elettorali: in testa le questioni legate al lavoro e al precariato - LO SPECIALE Elezioni

Elezioni 2018 - Di Maio : danno immagine M5S - denuncio candidati massoni - : Il candidato premier: "Con i soldi che recupereremo faremo partire nuove imprese con il Fondo per il microcredito". "Chi ha mentito a me e agli elettori non la passerà liscia", aggiunge. Il senatore ...

Elezioni 2018 - ultimi sondaggi. Dal M5s al Pd : chi sale e chi scende : Secondo Noto sondaggi, centrodestra in crescita al 38%. il Movimento 5 Stelle resta il primo partito al 28%, nonostante la rimborsopoli. In flessione il Pd, fermo al 22%, stabile la coalizione del ...

Liberi e Uguali del Trentino * Elezioni politiche 2018 : Domani 17 febbraio Flavio Zanonato presenterà i candidati nei collegi della ... : ... istruzione, salute, attraverso un intervento pubblico efficiente, di ridare dignità al lavoro creando lavoro buono, utile, sensato; ma anche di ripensare il modello stesso di società e di economia.

Elezioni 2018 - i manifesti della Lega? “A Milano li attaccano gli extracomunitari” : “Ore 7.10 Milano. Qui si fa l’Italia. Ma i manifesti li facciamo attaccare agli extracomunitari che ci costano meno”. Un post su Facebook, subito diventato virale, mostra il “controsenso” tra idee e azione della Lega e degli altri partiti di centrodestra. La “denuncia” arriva da Luca Paladini, portavoce de I Sentinelli di Milano che la scorsa settimana aveva denunciato il fotomontaggio con protagonista ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : Renzi sotto il 23% - Forza Italia al 16 - 4% e Di Maio non 'sfonda' : Sondaggi Elezioni Politici: verso le Elezioni 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. Pd cala, M5s non sfonda

Elezioni 2018 - Gentiloni : 'Governo lo scelgono elettori non sondaggi' - : Il premier durante la conferenza stampa a Berlino con la cancelliera tedesca Merkel: "Nessun rischio che il Paese abbia un esecutivo su posizioni populiste e antieuropee"

Elezioni 2018 : Berlusconi - Salvini - Renzi i più insultati online : Una delle peggiori campagne elettorali di sempre. Per toni, argomenti, assenza di prospettive, manovre propagandistiche. Divisioni e polarizzazioni che si esprimono anzitutto sui social network (ma anche su blog e forum) dove le discussioni assumono spesso il tenore di spietate battaglie verbali. Lo conferma un’indagine di D-Link, azienda leader nelle tecnologie wireless e nel networking, che invece si sta impegnando da tempo nella campagna ...

Elezioni 2018 - da oggi tacciano i sondaggi e parlino i programmi : Per quindici giorni prima del voto, anziché appellarsi a numeri e percentuali, i partiti dovranno parlare agli elettori dei programmi di governo. Cosa che, fino ad oggi, hanno fatto solo in parte

Elezioni 2018 - da oggi tacciano i sondaggi e parlino i programmi : oggi si chiude. Finalmente. I sondaggi ci piacciono tanto. Ma anche basta. Nel 2010 l’Autorità per le comunicazioni ha giustamente ritenuto che i 15 giorni precedenti le Elezioni andassero silenziati. Da quando i sondaggi si usano infatti (anche) come ingrediente propagandistico, più che fornire una fotografia degli orientamenti – spesso rivelatasi assai diversa dai risultati, ma questo è ovviamente il rischio del mestiere – finiscono per ...

Elezioni 2018 - Parisi : 'Bisogna ripartire dalla sanità e dalla flat tax' : Continua il nostro viaggio tra i partiti ed i movimenti presenti alle prossime Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Questa volta a rispondere alle nostre cinque domande si è presentato Stefano Parisi, fondatore di "Energie per L'Italia" e candidato alla Presidenza della regione Lazio. Il leader del partito politico di stampo liberista, ci delucida su alcuni argomenti, quali: sanità, politica estera ed economia. Elezioni 2018: l'intervista ...

Elezioni 2018 - al peggio non c’è mai fine. O forse sì : Potrebbe essere il sintetico commento a questa pessima campagna elettorale, che sembra basata essenzialmente su tre pilastri: la scelta dei candidati sulla base della fedeltà al capo (complimenti vivissimi a chi ha scritto e approvato questa legge elettorale), le promesse sempre più mirabolanti (aboliremo il lunedì pare fra le più sobrie e realiste), e la rincorsa dei peggiori istinti che attraversano la pancia di un paese incattivito, che ...

Elezioni 2018 - la maggioranza resta un miraggio : incerti quasi al 40% - decisivo il Sud : Centrodestra in testa, il M5S (primo partito del Paese con il 29%) avanti nel Mezzogiorno, il Pd (al 23,7%) tiene al Nord. Forza Italia e Lega si giocano il terzo posto con una percentuale intorno al 15. A seguire le formazioni minori...

Adsl - Fibra ottica - Cellulari e Mobile - Internet - ICT e imprese : il programma del M5S per Elezioni 2018 : Capitolo Internet, la priorità è la riduzione del divario infrastrutturale, a iniziare dalla realizzazione di un censimento completo di tutte le reti.