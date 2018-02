Elezioni 2018 | il sondaggio di Nomisma | i programmi elettorali non rispecchiano le

ilfattoquotidiano

: Elezioni, Berlusconi: “Abbiamo trovato 270 miliardi di coperture. Otto miliardi andranno a pensioni mamme”. Ma esis… - petergomezblog : Elezioni, Berlusconi: “Abbiamo trovato 270 miliardi di coperture. Otto miliardi andranno a pensioni mamme”. Ma esis… - borghi_claudio : Iniziano i leaks ?? Elezioni 2018 Centrodestra, minibot: ecco come funzionano. Esclusivo - - fattoquotidiano : Bagarre a Tagadà (La7) tra il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, e il giornalista Luca Telese. Quest’ultimo… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) C’è “un distacco evidente tra le attese degli italiani e ipolitici”, con “tanti cittadini ancora in dubbio se recarsi alle urne (27%)” e che “non si sentono rappresentati da nessun partito politico (20%)”. A rivelarlo è il“Il Manifesto degli Italiani. Le priorità di intervento richieste alla politica” curato da, secondo cui le risposte fornite dai cittadini mostrano “un segnale di quanto poco oggi la classe politica riesca a farsi autenticamente interprete delle loro esigenze“. Per misurare le priorità della popolazione,ha suddiviso gli ambiti di valutazione in 9 categorie (Economia e Lavoro, Tasse e Fiscalità, Sanità, Servizi per i cittadini, Ambiente e Inquinamento, Sicurezza e giustizia, Istruzione e cultura, Giovani, Fasce deboli della popolazione & Welfare) e ha chiesto loro ...