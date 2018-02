Edf | nel 2017 fatturato a 69 | 632 mld -2 | 2% | utile netto +11 | 3%

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Parigi, 16 feb. (AdnKronos) – Edf ha chiuso ilcon unpari a 69,632 miliardi di euro, in calo del 2,2% rispetto ai 71,203 mld di euro nel 2016. L’è pari a 3,173 miliardi di euro, in crescita dell’11,3% rispetto all’anno precedente e l’ebitda è pari a 13,742 mld (-16,3%). Lo rende noto il gruppo energetico francese in un comunicato.I risultati del, sottolinea il Ceo di Edf, Jean-Bernard Lévy, “dimostrano la solidità del gruppo, una volta ancora in, in un contesto di mercato difficile”. Il gruppo, aggiunge, “ha rafforzato il suo bilancio riducendo il suo indebitamento finanziario di 4,4 miliardi di euro nel”.Per l’esercizioEdf proporrà all’Assemblea che si riunirà il 15 maggio prossimo un dividendo di 0,46 euro per azione. L'articolo Edf: nela 69,632 mld ...