Ed Sheeran | la special guest del suo tour 2018 in Europa è una sua grande amica

news.mtv

: RT @mtvitalia: Il tour europeo di Ed Sheeran sarà aperto da... ?? - angeladantuono1 : RT @mtvitalia: Il tour europeo di Ed Sheeran sarà aperto da... ?? - Valenti88154331 : RT @mtvitalia: Il tour europeo di Ed Sheeran sarà aperto da... ?? - mtvitalia : Il tour europeo di Ed Sheeran sarà aperto da... ?? -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) A maggioprenderà il via l’Europeandi Edche purtroppo non farà tappa qui in Italia. arc id=”87fc3da8-f1e7-11e7-9a25-a4badb20dab5″ Nel caso non volessi rinunciare a sentire Ed dal vivo, sappi che ha appena annunciato lache aprirà i suoi concerti europei. Indizio: è una suaed è già stata la sua opening atc anche per i live italiani dello scorso anno. via GIPHY Si tratta di Anne-Marie! First support act for my European stadiumannounced and it’s none other than @annemarieiam ! x Un post condiviso da Ed(@teddysphotos) in data: Feb 16,at 3:58 PST Come si legge nella caption del post condiviso da Edsu Instagram, Anne-Marie è solo la prima artista di supporto deleuropeo. Chissà quali altre sorprese avrà in serbo Ed? In questi giorni il cantante di ...