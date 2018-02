Ecco le orme di un bambino di 700 000 anni fa La scoperta degli archeologi italiani

Ecco le orme di un bambino di 700.000 anni fa. La scoperta degli archeologici italiani : Un ritrovamento eccezionale che ha pochissimi precedenti perché i siti con impronte umane più antichi di 300.000 anni si contano nel mondo sulle dita di una sola mano. Un team di ricercatori italiani della Sapienza in un sito archeologico in Etiopia, il Gombore II-2 a Melka Kunture ha scoperto le tracce lasciate da un bambin. Un cucciolo d’uomo che forse era andato a bere, forse solo a giocare e ha lasciato traccia dei suoi piccoli piedi ...

Turismo - Ecco le proposte di Rossi : «Ministero dedicato - no Bolkestein - tassa di soggiorno uniforme» : Questo dimostra quanto sia necessario insistere sul valore del Turismo, che per questa provincia rappresenta un valore importante e un grosso volano e veicolo di economia e lavoro. Allora proponiamo ...

“Ma se è drogato…”. Isola dei Famosi - Francesco Monte la prenderà male… Nonostante le smentite - il ritorno anticipato in Italia e le mille parole spese per dichiarare la sua innocenza - Ecco la “mazzata”. Questa di sicuro non se l’aspettava e metterà l’ex di Chechu ulteriormente in ginocchio : Il droga gate de L’Isola dei Famosi non finisce. Nonostante Francesco Monte, troppo sotto pressione per la vicenda, abbia deciso di sua spontanea volontà di lasciare l’Honduras e tornare in Italia, il suo gesto estremo non è bastato. Perché, ovviamente, ora che è tornato, tutti gli chiedono, sempre, di parlare della stessa cosa. E, sull’altro fronte, Eva Henger continua a incalzare. E continua a ribadire lo stesso concetto: Francesco Monte ha ...

Favino : 'Gnigni? Ecco dove nasce il tormentone lanciato dai The Jackal' : Pierfrancesco Favino rivela in conferenza stampa dove nasce il fenomeno virale #Gnigni lanciato da un video dei The Jackal .

Mercati - Ecco perché il voto italiano fa meno paura. Ma su debito e riforme manchiamo di credibilità : La cronaca degli ultimi giorni dice che lo spread tra Btp e Bund, termometro della tensione politica schizzato ai tempi dell'avvicendamento Berlusconi-Monti a 570 punti, si è ridotto fino ai minimi ...

Ecco i 50 migliori giochi del 2017 secondo Game Informer : Il 2018 si appresta ad essere un anno abbastanza ricco di uscite di peso, già la scorsa settimana un certo Monster Hunter World è approdato su Xbox One e PS4 e, nonostante il primo mese dell'anno sia ormai agli sgoccioli, Ecco che Game Informer stila la sua lista dei 50 migliori giochi dell'anno passato.Come segnala Nintendoeverything, tra i vari giochi figurano Resident Evil 7, Yakuza 0, Nioh, il solito The Legend of Zelda: Breath of the Wild e ...

FEDEZ/ "Pronto il nuovo tormentone estivo con J-Ax - Ecco quando uscirà!" : FEDEZ annuncia: "Abbiamo registrato ieri in studio con J-Ax il nuovo brano per l’estate". Intanto sul web lo scherzo fatto a Fabio Rovazzi continua a far discutere!(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 03:05:00 GMT)

Ecco la nuova dieta del sonno : si può dimagrire dormendo di più : In vista della stagione estiva, tanto temuta per la prova costume, molti italiani decidono di mettersi a dieta, provando qualsiasi regime alimentare, dai più semplici a quelli più drastici, per ottenere dei risultati soddisfacenti. Per chi vorrebbe ottenere qualche risultato, senza impegnarsi troppo, può provare la dieta del sonno. Secondo uno studio condotto dai ricercatori del King’s College di Londra, per ottenere un sonno davvero ...

Dimagrire dormendo - Ecco come e perché è possibile : Dimagrire dormendo. Potrebbero bastare 90 minuti di riposo in più a notte giusto un'ora e mezza, il tempo di una partita di calcio per perdere peso, resistendo alla tentazione di cibi insidiosi per ...

Influenza 2018 - esperto : Ecco come combattere le forme intestinali : La scorsa settimana circa mezzo milione di italiani è stato colpito da “virus cugini dell’Influenza“, con sintomi soprattutto gastrointestinali. Antonio Craxì, professore di Gastroenterologia all’Università di Palermo, spiega all’AdnKronos Salute come possiamo affrontare questi disturbi. “Per prima cosa è consigliabile un’alimentazione liquida che vada appunto a rimpiazzare quei liquidi che febbre, ...

Lascia entrare Ascanio/ Video - Celestino Camicia - l’8 gennaio di dieci anni fa il tormentone web : Ecco cos'è : Lascia entrare Ascanio, sono passati dieci anni dal tormentone web di Celestino Camicia, ecco cosa vuole dire e il perché delle canzoni travisate, la spiegazione nonsense.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:46:00 GMT)

Assunzioni obbligatorie di disabili - Ecco le nuove norme : Tutte le aziende devono porre attenzione alle proprie quote di Assunzioni obbligatorie di disabili. Dal primo gennaio 2018 è infatti in vigore la nuova normativa, che prevede che le aziende che hanno ...

Pediatria : la puericultrice - Ecco i segreti per addormentare i bimbi : “Che fa, dorme la notte?“. ecco la domanda che ogni neo-mamma si sente puntualmente rivolgere da parenti, amici e persino sconosciuti, quando presenta al mondo il proprio bebè. E il sonno diventa spesso, per i genitori, il principale elemento di scombussolamento e preoccupazione, non solo nel corso dei primi giorni di vita del bimbo, ma anche nei mesi e a volte anni a seguire. Proprio per evitare di dover poi intervenire con ...

'Gino' invade i profili social dei vip ed è tormentone : Ecco svelato il mistero : L'ultimo tormentone del 2017 si chiama Gino. Il nome è comparso sui profili Instagram di mezzo mondo: da Chiara Ferragni a Gwyneth Paltrow e Cristiano Ronaldo, ma chi è Gino? Se lo domandano in tanti. Uno youtuber, l'italiano Blur al secolo Gianmarco Tocco , ha invitato i suoi fan - un totale ...