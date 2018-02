“È in queste condizioni” Papa Ratzinger | nuove allarmanti indiscrezioni A parlare della

caffeinamagazine

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Lucido, anzi lucidissimo. Coi ricordi ancora ben intatti e la solita grinta messa in mostra in passato. A chi l’ha incontrato recentemente, Josephsi è mostrato come una persona presente nel dialogo, che sa conversare senza alcun intoppo, seguire le parole degli altri e annotare bene a mente date e nomi. L’età, invece, ne ha minato purtroppo le capacità fisiche. All’indomani del quinto anniversariorinuncia al Soglio Pontificio, l’ 11 febbraio 2013, adelle condizioni di salute di Benedetto XVI, che il 16 aprile compirà 91 anni, è stato il fratello, Georg, destando allarme e preoccupazione in tutto il mondo. L’uomo ha scelto di rilasciare un’intervista al settimanale tedesco Neue Post, ripresa anche da Serena Sartini sulle pagine de Il Giornale, dove Georg che di anni ne ha 94 sottolinea: “Il...