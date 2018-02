Due morti per una valanga in provincia di Lecco

Valanga in provincia di Lecco : Due alpinisti morti - uno è disperso - : Il distacco è avvenuto sulla Grignetta, sul versante che si affaccia sul comune di Primaluna. Attivato l'elisoccorso per sorvolare la zona e cercare la terza persona coinvolta

Lecco - valanga travolge tre alpinisti : Due morti - uno disperso : Tre alpinisti sono stati coinvolti da una valanga che si è staccata dalla Grignetta, montagna del gruppo delle Grigne nel territorio di Lecco. Due di loro sono stati recuperati morti, mentre...

Lecco - si stacca valanga sulla Grignetta : morti Due alpinisti : Sono due le vittime di una valanga che ha travolto un gruppo di alpinisti nel primo pomeriggio di oggi sulla Grignetta, montagna del gruppo delle Grigne nel territorio di Lecco...

Valanga in Grignetta : Due alpinisti morti - uno recuperato : Tre alpinisti sono stati coinvolti da una Valanga che si è staccata dalla Grignetta, montagna del gruppo delle Grigne nel territorio di Lecco. Lo rende noto il 118, che ha attivato l’elisoccorso per il sorvolo della zona e le unità cinofile. Allertati anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Il distacco di neve si sarebbe verificato, secondo le prime informazioni, sul versante della Grignetta (2.177 metri) che si affaccia sul comune ...

Lecco - valanga travolge tre alpinisti : Due morti - uno disperso : Tre alpinisti sono stati coinvolti da una valanga che si è staccata dalla Grignetta, montagna del gruppo delle Grigne nel territorio di Lecco. Due di loro sono stati recuperati morti, mentre un terzo ...

Lecco - valanga sulla Grignetta : morti Due alpinisti - in salvo un terzo recuperato dai soccorritori : Tre alpinisti sono stati travolti da una valanga che si è staccata dalla Grignetta (2177 metri), montagna del gruppo delle Grigne nel territorio di Lecco. Due di loro sono morti mentre il terzo è stato tratto in salvo dai soccorritori. Il distacco di neve si è verificato, secondo le prime informazioni, sul versante della Grignetta che si affaccia sul comune di Primaluna, intorno alle 15.30 di venerdì 16 febbraio. I tre, dalle prime informazioni, ...

Lecco - si stacca valanga sulla Grignetta : morti Due alpinisti - recuperato il terzo : Sul posto tre elicotteri, le unità cinofile specializzate nella ricerca di persone intrappolate sotto la neve, i vigili del fuoco e il soccorso alpino

Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco : Due alpinisti sono morti oggi pomeriggio a causa di una valanga sulla Grignetta, montagna in provincia di Lecco, in Lombardia. Una terza persona che era con loro si è invece salvata ed è stata recuperata dai soccorritori. L’incidente è avvenuto The post Due alpinisti sono morti a causa di una valanga mentre scalavano una montagna in provincia di Lecco appeared first on Il Post.

Lecco - si stacca valanga sulla Grignetta : morti Due alpinisti - si cerca il terzo : Sul posto tre elicotteri, le unità cinofile specializzate nella ricerca di persone intrappolate sotto la neve, i vigili del fuoco e il soccorso alpino

Portogruaro - schianto tra due auto e un tir : Due morti fra le lamiere : Portogruaro- schianto sulla Statale 14 a Portogruaro , due persone perdono la vita incastrate fra le lamiere . I sanitari del 118 con i Vigili del fuoco hanno invece estratto una persona da una ...

Quattro morti in Calabria - "forse omicidio-suicidio". Le vittime sono papà - mamma e Due figli di 31 e 26 anni : Terribile caso di cronaca in Calabria, precisamente a Rende, in provincia di Cosenza. In un appartamento sono stati trovati Quattro cadaveri: sono padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi,...

Cosenza - strage in famiglia : trovati morti coniugi e Due figli : Roma, 12 feb. , askanews, strage familiare a Rende, nel cosentino: in una villetta sono stati trovati morti, uccisi a colpi di pistola, una coppia e i due figli. Mentre si attende l'esito del primo ...

Padre - madre e Due figli ventenni trovati morti in casa : "Forse omicidio-suicidio" - orrore in Calabria : Terribile caso di cronaca in Calabria, precisamente a Rende, in provincia di Cosenza. In un appartamento sono stati trovati quattro cadaveri: sono Padre, madre e due figli. Sul posto sono intervenuti...

Cosenza - quattro morti in un appartamento : sono padre - madre e Due figli : quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende. Si tratta di padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono ...