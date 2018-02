Doppio concerto di San Valentino

Doppio sold out per il concerto di Capodanno a Modica : E' andato in archivio con successo l'evento che ha visto protagonisti: la Civica Filarmonica, Chiara Notarnicola, Sabrina Messina e Graziano D'Urso

Vasco Rossi concerto allo stadio Euganeo di Padova - Doppio live 6 e 7 giugno 2018 : Vasco Rossi terrà due concerti allo stadio Euganeo di Padova, il 6 e 7 giugno 2018. Per Padova si tratta di un grande ritorno dopo il concerto indimenticabile dell'estate 2015.I soci del fan club avranno la prevendita anticipata a partire da mercoledì 13 dicembre dalle ore 10.00 e fino alle ore 12:00 di giovedi 14 dicembre. Apertura vendita generale giovedì 14 dicembre alle ore 13.00. Biglietti disponibili su Vivaticket al ...

Vasco concerto allo stadio Euganeo di Padova - Doppio live 6 e 7 giugno 2018 : Vasco Rossi terrà due concerti allo stadio Euganeo di Padova, il 6 e 7 giugno 2018. Per Padova si tratta di un grande ritorno dopo il concerto indimenticabile dell'estate 2015.I soci del fan club avranno la prevendita anticipata a partire da mercoledì 13 dicembre dalle ore 10.00 e fino alle ore 12:00 di giovedi 14 dicembre. Apertura vendita generale giovedì 14 dicembre alle ore 13.00. Biglietti disponibili su Vivaticket al ...

Depeche Boom : la band inglese ritorna a Torino con un Doppio concerto : Sono 35 anni che girano il mondo suonando e ancora non hanno nessuna intenzione di smettere. Sono gente da oltre cento milioni di dischi venduti, né il loro pubblico, attraversato da qualunque età, ...

Capodanno : Doppio concerto al Teatro Massimo di Palermo (2) : (AdnKronos) - A formare l’Orchestra, che si è costituita in seno alle attività sostenute dal Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca del Miur, giovani musicisti provenienti da tutta Italia ma anche da altre nazioni europee e altri continenti arrivati per studiare nei Conservatori del P