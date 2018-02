Donald Trump | nuovi guai per il Presidente

Karen - modella di Playboy : "Ho avuto una relazione con Donald Trump" : Noovo scandalo sessuale per Donald Trump? Il presidente avrebbe avuto una relazione con una modella di Playboy nel 2016, almeno a quanto riporta il New Yorker citando un documento scritto della...

Il colpevole silenzio di Donald Trump sulle armi : La prima causa di questa situazione è la potente lobby dei produttori e detentori di armi, la National rifle association, che finanzia molte campagne elettorali. Leggi

L'avvocato di Donald Trump e la pornostar : "Ho pagato di tasca mia 130mila dollari a Stormy Daniels" : Il legale Michael Cohen lo ha detto al New York Times, spiegando di aver versato all'attrice Stephanie Clifford, più nota con il nome d'arte di Stormy Daniels, 130mila dollari che non gli sono stati rimborsati da Trump. "Né la Trump Organization, né la campagna di Trump, hanno partecipato alla transazione con la signora Clifford, né mi hanno restituito il denaro per il pagamento, direttamente o indirettamente", ha detto Cohen

Ponti - strade e anche il muro : ecco il piano di Donald Trump per rilanciare l'America (in deficit) : Tagli ad ambiente e sanità e più fondi per le spese militari e per il muro con il Messico: il budget della Casa Bianca per il 2019 è una proposta da 4,4 trilioni di dollari che dovrà ora passare il vaglio del Congresso: il grande piano di investimenti prevede un raddoppio del deficit, che arriva a sfiorare i mille miliardi

Polvere bianca in una lettera - ricoverata la nuora di Donald Trump : Polvere bianca in una lettera, ricoverata la nuora di Donald Trump E’ stata lei stessa a chiamare i soccorsi. Ancora non chiara la natura della Polvere Continua a leggere L'articolo Polvere bianca in una lettera, ricoverata la nuora di Donald Trump sembra essere il primo su NewsGo.

"Netherlands FIRST". I tifosi olandesi alle Olimpiadi invernali si prendono gioco di Donald Trump : Gioia, senso dell'umorismo e un sottile messaggio di sfottò rivolto al Presidente degli Stati Uniti in persona. Così hanno deciso di festeggiare i tifosi olandesi al termine della tremila metri dello Speed Skating, dove le loro connazionali hanno occupato tutti i gradini del podio, guadagnando nella sfida finale oro, argento e bronzo in un sol colpo.Spandoek van de dag! #OS2018pic.twitter.com/PPNXc3s0C8 — Arjan Dijksma ...

Donald Trump : un video mostra cosa si nasconde sotto la sua pettinatura : La mancanza del consueto berretto con la scritta "Make America Great Again" l'ha tradito, mostrando a tutto il mondo il segreto sotto la sua pettinatura.

Usa - Donald Trump : 'Gli sms dell'Fbi sono una bomba!' : "I nuovi sms dell'Fbi sono una bomba!". Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa Donald Trump, con riferimento alla diffusione di messaggi scambiati fra due agenti del bureau nel 2016 e diffusi in ...

Questo tweet di Melania sulle "diete sane" ha scatenato l'ironia della rete su Donald Trump : "Febbraio è l'American Heart Month. Incoraggio tutti i genitori a cogliere l'occasione per insegnare ai bambini l'importanza di una dieta sana e dell'esercizio fisico": così recita il tweet che Melania Trump ha pubblicato in rete. Un messaggio apparentemente innocuo, che però ha avuto l'effetto di scatenare l'ira e le prese in giro degli utenti verso il marito Donald: "Insegnalo a lui, prima di tutto", scrivono in molti ...

Donald Trump investe sulla Nuclear Posture Review : L’arsenale Nucleare è uno dei temi preferiti da Donald Trump. La Casa Bianca versione tycoon ha ripreso la corsa agli