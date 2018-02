Domenica 18 febbraio il Kids Club di UCI Cinemas con Friendly Autism Screening

FURORE 2 - anticipazioni prima puntata di Domenica 18 febbraio 2018 : domenica 18 febbraio in prima serata su Canale 5 va in onda la prima puntata della fiction FURORE capitolo secondo, a cui abbiamo dedicato di recente un ampio post di presentazione. Non ci rimane dunque che anticiparvi il contenuto dell’episodio d’esordio, ecco la trama ufficiale: Giovanna (Raffaella Di Caprio) è una bella ragazza partenopea con un segno molto particolare: una cicatrice a forma di “A” incisa sul fianco. ...

Darwin Day al Bioparco Domenica 18 febbraio : domenica 18 febbraio al Bioparco Chi non si adatta è perduto! In occasione del Darwin Day 2018, domenica 18 febbraio il Bioparco di Roma dedica una... L'articolo Darwin Day al Bioparco domenica 18 febbraio su Roma Daily News.

FURORE CAPITOLO SECONDO - cast anticipazioni e trama della fiction in onda da Domenica 18 febbraio 2018 : anticipazioni fiction FURORE CAPITOLO SECONDO, da domenica 18 febbraio su Canale 5 A partire da domenica 18 febbraio andrà in onda, per otto settimane e in prima serata su Canale 5, il SECONDO CAPITOLO di FURORE, la fiction con protagonisti Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Francesco Ferdinandi e Raffaella Di Caprio. Scopriamo insieme che cosa succederà nella nuova produzione della Ares Film. Ancora ambientata a Lido Ligure e in particolare ...

Ascolti TV | Domenica 11 febbraio 2018. Che Tempo che Fa vince con il 20.5%/17.2% - Chiamatemi Francesco all’8.2% : Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 5.348.000 spettatori pari al 20.5% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.711.000 spettatori (17.2%). Su Canale 5 Chiamatemi Francesco ha raccolto davanti al video 1.922.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.085.000 spettatori (7.8%) mentre S.W.A.T. è stato la scelta di 1.790.000 spettatori (7.3%). Su ...

Programmi TV di stasera - Domenica 11 febbraio 2018. Su Canale5 Chiamatemi Francesco - il film su Papa Bergoglio. Tornano Le Iene : Rodrigo De la Serna in Chiamatemi Francesco Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa A tre settimane dalle elezioni politiche del 4 marzo, i tre maggiori schieramenti politici che si contendono i voti degli Italiani saranno ospiti di Che Tempo che Fa. Si parte questa sera con Alessandro Di Battista per il Movimento 5 Stelle, domenica 18 e 25 febbraio sarà la volta invece dei candidati indicati rispettivamente dal centrodestra e dal centrosinistra. ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 11 Febbraio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 11 Febbraio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 1...

Domenica 11 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : Il permesso - 48 ore fuoriClaudio Amendola dirige e interpreta un noir con Luca Argentero. Quattro detenuti approfittano di 48 ore di liberta' per chiudere i conti in sospeso. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Attacco al potere 2Gerard Butler torna nei panni dell'agente Mike Banning nell'action con Aaron Eckhart e Morgan Freeman. Il funerale del Primo Ministro britannico raduna tutti i leader occidentali nel cuore di Londra, dove un ...

Calcio dilettantistico : il riepilogo dei risultati e delle classifiche di Domenica 11 febbraio : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Estrazione VinciCasa di Domenica 11 Febbraio 2018 : Estrazione VinciCasa di domenica 11 Febbraio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 42, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 11/02/2018 Combinazione Vincente 6 21 23 24 28 COMMENTO – Nel concorso numero 42 nessuna vincita con punti 5, sono 11 le vincite con punti 4, ognuno vince 280,06 € A seguire le quote complete di […]

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di Domenica 11 febbraio : capolavoro Dominik Windisch - che rimpianti per Dominik Fischnaller : E’ stata una giornata emozionante, nel bene e nel male, alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli italiani. Dominik Windisch, 9: realizza la gara della vita, conquistando una medaglia di bronzo insperata nella sprint maschile di biathlon. Sugli sci è stato formidabile e questo lascia ben sperare in vista delle prossime gare, soprattutto per la staffetta mista. Certo, senza quell’errore ...

Domenica Live – Diciassettesima puntata dell’11 febbraio 2018 – Eva Henger - Montesano e Minetti tra gli ospiti. E… Sanremo : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, nella prima parte di stagione, è risultata leader nello scontro diretto con il programma proposto da Rai1. Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in […] L'articolo Domenica ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Domenica 11 febbraio : L’ITALIA SI SBLOCCA : WINDISCH BRONZO NEL BIATHLON!!! Kevin Fischnaller risale - si gioca il bronzo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...