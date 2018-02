Dimmi che segno zodiacale sei e ti dirò come truccarti

vanityfair

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Ad annunciarlo per primo è stato il magazine di tendenze “PopSugar“: il marchio di makeup Bite Beauty ha lanciato una linea di rossetti ispirati allo zodiaco, con proposte di colore pensate su misura per ciascun. LEGGI ANCHEL'Oroscopo beauty del 2018 L’idea è decisamente interessante e destinata a far parlare di sé per tutto l’anno: ogni mese, infatti, l’azienda svelerà una nuance di lipstick, in accordo con ildi riferimento. Per ora è in commercio il rossetto della donna Acquario (Mischa Barton, Jennifer Aniston, Paris Hilton), di un bel fucsia ispirato ai succosi frutti di bosco, «perfetto per unindipendente e anti conformista», spiegano da Bite Beauty.LEGGI ANCHEMake up sposa: i segreti degli esperti per prepararsi al sì La verità è che, per chi crede all’astrologia o si ritrova nelle caratteristiche del proprio ...