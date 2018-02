Di Maio vuole tagliare gli stipendi dei parlamentari ma scivola ancora sui congiuntivi

Inadempienti anche gli europarlamentari? Sui rimborsi Di Maio vuole vederci chiaro : Il candidato premier prova a circoscrivere il caso restituzioni, dopo aver ufficializzato i nomi degli otto parlamentari non in regola. Dai conti del movimento mancano ancora 800 mila euro -

Renzi su La7 : 'Da M5S moralismo double face. Di Maio non mi vuole incontrare' Video : 'Deve valere per tutti la stessa regola: il moralismo double face che sta mettendo in campo il M5S è insopportabile'. Lo ha detto Matteo Renzi intervistato da Myrta Merlino a L'Aria che Tira. 'Non ...

E Di Maio in cerca di voti vuole nazionalizzare la rete di Telecom Italia : Il Movimento 5 Stelle auspica la nazionalizzazione della rete Telecom che deve confluire in una società a controllo pubblico. Lo dice a Radiocor il candidato Premier del movimento Luigi Di Maio. Peccato che portar via la rete a Telecom significa azzerare il valore della società stessa visto che l'asset vale circa 15 miliardi ossia la sua capitalizzazione in Borsa. Ma c'è anche un altro problema: la rete, un bene prezioso, deve ...

Luigi Di Maio - la bomba di Bisignani : 'Ecco perché è il più grande traditore e cosa vuole davvero' : C'è un solo 'grande traditore' nelle elezioni che passeranno alla storia come un 'bluff', e quell'uomo è Luigi Di Maio . A disegnare la 'mappa della vergogna' del candidato premier del Movimento 5 ...

Renzi : 'Di Maio vuole confrontarsi con Trump ma con me scappa come un coniglio' : 'Di Maio vuole confrontarsi da premier con Trump e Putin e poi evita da candidato i confronti tv con me o Salvini. scappa come un coniglio'. Lo dice il segretario Pd, Matteo Renzi, in una intervista ...

Lombardi - M5S : «Grillo? Non vuole più bene a me che a Di Maio - è papà di tutti» diretta : In diretta dagli studi del Corriere della sera a Roma. Conduce Tommaso Labate, in studio Alessandra Arachi. Per inviare le domande l’hashtag su Twitter è #corrierelive

Razzi (FI) contro Di Maio : “Io non non ho studiato. Lui sbaglia il congiuntivo e vuole fare il premier” : Antonio Razzi (FI) durante l’ultima puntata di Non è l’arena (La7) torna sul tema del congiuntivo e attacca Di Maio: “Io ho sempre detto di non essere laureato. Di Maio invece che vuole fare il capo del Governo e sbaglia il congiuntivo non va bene” L'articolo Razzi (FI) contro Di Maio: “Io non non ho studiato. Lui sbaglia il congiuntivo e vuole fare il premier” proviene da Il Fatto Quotidiano.

'Non starete più sereni...' - l'ultima sparata di Di Maio : chi vuole al governo : Nomi 'dal mondo delle forze armate , dell' imprenditoria , attori impegnati sui temi sociali'. Sono questi i candidati che si presenteranno con il Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali. L'ha ...

Elezioni/Di Maio : Gentiloni?Se vuole fare campagna ...-2 : Roma, 22 gen. (askanews) 'Gentiloni decida cosa vuole fare: se invece di governare ha deciso di scendere nell'arena della campagna elettorale, allora per correttezza e chiarezza si dimetta da ...

Di Maio - chi vuole condivida punti M5s : Di Maio ha quindi aggiunto che "il Movimento è la prima forza politica", ma è soprattutto "un segnale ai vecchi partiti: basta stare lì dentro e pensare a voi e iniziate a lavorare per chi sta fuori".

Di Maio - chi vuole condivida punti M5s : Di Maio ha quindi aggiunto che "il Movimento è la prima forza politica", ma è soprattutto "un segnale ai vecchi partiti: basta stare lì dentro e pensare a voi e iniziate a lavorare per chi sta fuori".

Di Maio - chi vuole condivida punti M5s : Di Maio ha quindi aggiunto che "il Movimento è la prima forza politica", ma è soprattutto "un segnale ai vecchi partiti: basta stare lì dentro e pensare a voi e iniziate a lavorare per chi sta fuori".

Di Maio : “Salvini vuole evasori in galera? Forse vuole risolvere problema leadership visto che Berlusconi è condannato” : “Berlusconi? È un truffatore politico senza alcun dubbio. Dal punto di vista legale, è stato condannato per frode fiscale. E infatti Salvini ieri ha detto di voler la galera per gli evasori fiscali. Forse ha risolto il problema della leadership del centrodestra, perché il primo a dover andare in galera è Berlusconi”. Sono le parole del candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che Tira, su La7. Il deputato ...

Dai vaccini a tasse e lavoro : chi vuole abolire cosa? I proclami di Di Maio - Renzi - Salvini - Berlusconi e Grasso : Meno di due mesi alle elezioni politiche in Italia, previste il 4 marzo. E la campagna elettorale è partita già a pieno regime, con i leader dei vari schieramenti che hanno portato al centro del ...