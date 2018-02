Di Maio | Renzi è un uomo solo | nemmeno Salvini vuole confronto

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : Renzi sotto il 23% - Forza Italia al 16 - 4% e Di Maio non ‘sfonda’ : Sondaggi Elezioni Politici: verso le Elezioni 2018, analisi e dati. Fiducia e gradimento leader, Berlusconi batte i giovani Renzi, Di Maio e Salvini. Pd cala, M5s non sfonda(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:40:00 GMT)

Renzi : "Di Maio ci fai o ci sei?" : "Mi viene il dubbio che i 5 stelle ci prendano in giro. E' umano tenersi i soldi ma allora non ci prendano in giro. Di Maio ci sei o ci fai? Perché non hai controllato? Vogliono controllare il ...

Renzi a Di Maio : “sei il capo degli impresentabili : accetta la sfida” : Matteo Renzi continua a bersagliare Luigi Di Maio. “A Di Maio dico: se sei davvero sicuro delle tue idee e

Di Maio : otto parlamentari M5s non hanno versato - sono fuori : Renzi lo sfida : "Vieni in tv" : Il candidato premier M5S: in totale trattenuti circa 800mila euro. "Ora inizia la settimana dell'orgoglio". Il segretario del Pd:

I politici e l’inglese - questo sconosciuto. Da Boldrini a Renzi - da Di Maio a Salvini così parlano i nostri leader : Che cosa accomuna Renzi e Berlusconi, Salvini e Di Maio? Semplice: una scarsa o nulla conoscenza della lingua inglese, come dimostrano i video pubblici nei quali i diversi leader parlano. A salvarsi, Paolo Gentiloni a parte, sono soprattutto le donne: Emma Bonino, ad esempio, ma anche Laura Boldrini e la quasi bilingue Virginia Raggi. Ad analizzare il grado di inglese di chi si candida a guidare il paese è stata l’American British Academy ...

Renzi : Di Maio ha una squadra di taroccatori di professione : Roma, 14 feb. , askanews, Luigi Di Maio 'ha una squadra di taroccatori di professione', 'non mi interessa la dinamica interna al M5s, anche io ho avuto a che fare con dei lestofanti nel Pd ma è finita ...

Sul Fatto del 14 febbraio : Renzi dà del Craxi a Di Maio - ma ha più inquisiti di B. : Il caso Il pulpito di Renzi: un Pd da record con 27 indagati L’ex rottamatore è attento ai 5Stelle ma dimentica i suoi guai. I candidati inquisiti, la Consip, le banche, la rete di Buzzi di Marco Franchi Il sorpasso di Marco Travaglio Ieri facevo i conti degli inquisiti nelle liste e ho scoperto un Fatto davvero avvincente: il Pd ha superato Forza Italia. Se c’era una certezza, fino alle scorse elezioni del 2013, era che il Pd, per quanti ...

