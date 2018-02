Di Maio | congiuntivo infinito | ne sbaglia tre in una volta sola

Razzi (FI) contro Di Maio : “Io non non ho studiato. Lui sbaglia il congiuntivo e vuole fare il premier” : Antonio Razzi (FI) durante l’ultima puntata di Non è l’arena (La7) torna sul tema del congiuntivo e attacca Di Maio: “Io ho sempre detto di non essere laureato. Di Maio invece che vuole fare il capo del Governo e sbaglia il congiuntivo non va bene” L'articolo Razzi (FI) contro Di Maio: “Io non non ho studiato. Lui sbaglia il congiuntivo e vuole fare il premier” proviene da Il Fatto Quotidiano.