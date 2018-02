Destiny 2 : ecco il nuovo inventario di Xur e la sua posizione : Si rinnova puntuale l'appuntamento con Xur, che come ogni weekend è tornato ad offrire il proprio inventario di merci esotiche a tutti i guardiani di Destiny 2 che vogliano spendere i propri frammenti leggendari.Per il fine settimana che va da oggi 9 febbraio a martedì 13 febbraio, potremo trovare il tentacolare venditore su Io, nell'area comunemente nota come Afflizione del Gigante.ecco nel dettaglio cosa offre Xur per questo weekend, come ...

Destiny 2 : ecco il nuovo inventario di Xur e la sua posizione : È venerdì, e come da tradizione è arrivato il momento di dare uno sguardo all'inventario di Xur, l'Agente dei Nove, che anche questo weekend è puntualmente arrivato in Destiny 2 per offrire un nuovo inventario di merci esotiche.Per il fine settimana che va dal 2 al 6 febbraio, potremo trovare il tentacolare venditore nei pressi della Tomba dello Scrutatore, su Nessus, dove rimarrà fino a martedì.ecco, nel dettaglio, il suo inventario per il ...

Svelato il futuro di Destiny 2 - ecco la roadmap di Bungie : I mesi subito successivi il lancio di Destiny 2 sul mercato non sono stati di certo il meglio del meglio per la community del titolo targato Bungie. Non poche infatti sono state le polemiche sollevate in merito al supporto ricevuto dal gioco dal team di sviluppo, soprattutto sotto il profilo dei contenuti end game, senza dimenticare poi la diatriba in merito al sistema di progressione, rivisto a più riprese negli ultimi mesi. Il cambio di rotta ...

Destiny 2 : ecco il nuovo inventario di Xur e la sua posizione : Torna puntuale l'appuntamento con l'Agente dei Nove più famoso, Xur, che anche questa settimana è tornato con il suo inventario di merci esotiche disponibili per tutti i guardiani di Destiny 2.Per questo weekend che va dal 26 al 30 gennaio il tentacolare venditore non si è fatto attendere, e si è presentato alla Piattaforma, su Titano, dove rimarrà fino a martedì.ecco l'inventario completo di Xur, come riportato da Shacknews:Read more…

Destiny 2 : ecco il nuovo inventario di Xur e la sua posizione : È venerdì, e come da tradizione corriamo a dare uno sguardo all'inventario di Xur, l'Agente dei Nove, che in Destiny 2 offre ancora una volta preziosa merce esotica in cambio di Frammenti Leggendari.Per il weekend che va dal 19 al 23 gennaio potremo trovare il tentacolare venditore sulla Torre, precisamente nell'hangar, offrendo armi ed equipaggiamenti esotici a tutti i Guardiani. ecco l'inventario completo, così come riportato da ...

Come cambia Destiny 2 - ecco quando il game director svelerà l’imminente futuro : Destiny 2 ha avuto un lancio positivo in termini di accoglienza e vendite da settembre 2017, ma ha avuto successivamente anche tantissime critiche sul sistema di gioco, sull'Eververse, sui bug e glitch. Sembra che Bungie se ne sia accorta (in realtà lo sa da molto tempo), dato che Christopher Barrett, il game director, ha dichiarato che parlerà del futuro di Destiny 2 giovedì 11 ...