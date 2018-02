Dai prof ai poliziotti l'autorità è calpestata : È anche questo un 'fascismo', come è di moda dire: l'arrogante ritorno dell'homo homini lupus convinto di vivere in un mondo in cui - dato che si può scrivere qualsiasi cosa sui social - si possa ...

IRAMA/ Amici 17 - ottimo inizio per il cantante : vinta la prima sfida e complimenti Dai professori : IRAMA riesce ad ottenere il banco ad Amici 17 presentando due inediti e ottenendo la visibilità che cercava, la scuola potrà dargli quello che cerca? Ecco cosa è successo in questi giorni(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:00:00 GMT)

Tiffany Blue : storia di un colore iconico - Dai diamanti ai profumi : Poco dopo, fedele alla visione del fondatore, la Tiffany Blue Box , che è un marchio registrato, conquista il mondo diventando un'icona del lusso e dell'esclusività il cui messaggio, secondo quanto ...

Siracusa - parla il professore aggredito Dai genitori di un alunno : “Sono ancora scosso” : Siracusa, parla il professore aggredito dai genitori di un alunno: “Sono ancora scosso” In esclusiva a Mattino Cinque l’intervista a Salvo Busà, picchiato per aver rimproverato un suo studente. Continua a leggere L'articolo Siracusa, parla il professore aggredito dai genitori di un alunno: “Sono ancora scosso” sembra essere il primo su NewsGo.

Andreas Muller fuori Dai professionisti di Amici 2018 : le ultimissime sui ballerini : Aggiornamento delle 14.20 del giorno 13/01/2018. Andreas ha confermato su Instagram che non sarà ad Amici con un post su Instagram: "Come vedrete tra poco a causa di altri impegni non sarò ad Amici. Ringrazio Maria per l’opportunità e per la fiducia che mi é stata data. Auguro buona fortuna a tutti i concorrenti e ai miei colleghi preofessionisti! Ci vediamo presto! Grazie @Amiciufficiale!". Post originale: Andreas Muller ha lasciato i ballerini ...

Dai tecnici specializzati agli addetti al turismo. Quando il lavoro c'è - mancano i profili giusti : Purtroppo le banche dati regionali non si parlano tra loro e gli stessi confini amministrativi - specie al Nord - lasciano il tempo che trovano nell'economia dei flussi. Subito dopo "c'è la necessità ...

Parla il prof picchiato Dai genitori dell’alunno : «Penso di mollare» : L’invito a chiudere una finestra, lo studente che lancia il libro poi chiama mamma e papà che spaccano una costola al docente. Il racconto dell’insegnante

