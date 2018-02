Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l'Italia? Programma - orari e tv di sabato 17 febbraio. Come vedere gli azzurri ... : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. sabato 17 FEBBRAIO: 06.05 Italia vs Giappone CLICCA QUI PER IL ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario completo di sabato 17 febbraio. Programma - orari e tv : Il torneo maschile di Curling prosegue spedito alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e giunge al giro di boa nella giornata di sabato 17 febbraio. Sono in Programma ben quattro partite: scontro diretto al vertice tra Canada e Svezia, l’Italia si gioca davvero moltissimo contro il Giappone, incroci importanti anche tra Svizzera e Norvegia e Corea del Sud e Gran Bretagna. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato, ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l’Italia? Programma - orari e tv di sabato 17 febbraio. Come vedere gli azzurri in D : sabato 17 febbraio l’Italia tornerà in campo per giocare la quarta partita del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri affronteranno il Giappone in un match fondamentale per le nostre ambizioni di semifinale: bisogna vincere a tutti i costi, dopo la sconfitta di ieri contro la Danimarca, per continuare a sognare in grande. Mosaner e compagni hanno le carte in regola per battere la compagine ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canada e Svezia restano imbattute dopo quattro partite - vittorie anche per Stati Uniti e Svizzera : Canada e Svezia restano imbattute nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Nella quinta sessione arrivano poi le vittorie di Stati Uniti e Svizzera, mentre non era impegnata l’Italia, che ha riposato come da programma. Partiamo dal big match tra Svezia e Gran Bretagna, in cui la squadra capitana dallo skip Niklas Edin è riuscita a prevalere per 8-6 al termine di una gara estremamente combattuta. L’avvio è stato ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svezia aggancia il Giappone in testa - Corea scatenata : La Svezia aggancia il Giappone al comando del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le scandinave sono riuscite a sconfiggere OAR per 5-4 all’extra-end: partita molto imbrigliata con tre mani iniziali nulle, poi un botta e risposta end dopo end che ha costretto al supplementare dove Hasselborg e compagne si sono rivelate superiori rispetto alla formazione di Moiseeva. La Corea del Sud si prende uno ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling femminile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 06.05 Giappone vs USA (femminile, prima giornata): 10-5 06.05 OAR vs Gran Bretagna (femminile, prima giornata): 10-3 06.05 Danimarca vs Svezia (femminile, prima giornata): 3-9 06.05 Svizzera vs Cina ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling maschile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 01.05 Danimarca vs Svezia (maschile, prima giornata): 5-9 01.05 Canada vs Italia (maschile, prima giornata): 5-3 01.05 Corea del Sud vs USA (maschile, prima giornata): 7-11 01.05 Svizzera vs Gran ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia molto fallosa si arrende per 6-4 alla Danimarca : Dopo due vittorie consecutive arriva la seconda sconfitta nel torneo olimpico in quel di PyeongChang per l’Italia del Curling al maschile. Gli azzurri si sono dovuti arrendere alla Danimaca per 6-4, al termine di una sfida che ha visto Mosaner e Retornaz commettere tanti errori di misura, ma che ha messo in mostra i tanti progressi della compagine tricolore, sempre più a proprio agio nel competere a questi livelli davvero alti. La squadra ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Danimarca - vero esame di maturità per gli azzurri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Danimarca, match valido per la quarta giornata del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri tornano sul ghiaccio dopo aver battuto Svizzera e USA: due vittorie che hanno rilanciato le ambizioni della nostra Nazionale che ci fanno sognare le semifinali. La nostra Nazionale ora non vuole più fermarsi e cerca il terzo successo consecutivo contro gli ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia va a caccia del terzo successo consecutivo con la Danimarca : l’Italia del Curling sta andando oltre ogni aspettativa alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang dimostrando sul ghiaccio coreano una grinta incredibile e una grande lucidità nei momenti chiave. La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin e Daniele Ferrazza dopo i successi per 7-4 sulla Svizzera e 10-9 sugli Stati Uniti è in piena lotta per una storica semifinale. Nella nottata italiana (1.05) gli azzurri torneranno ...

