Costi dovuti alla fotocamera Asus Zenfone 3 | prezzi legati ai problemi di messa a fuoco

optimaitalia

: Costi dovuti alla fotocamera #AsusZenfone3: prezzi legati ai problemi di messa a fuoco - GioPao9 : Costi dovuti alla fotocamera #AsusZenfone3: prezzi legati ai problemi di messa a fuoco - OptiMagazine : Costi dovuti alla fotocamera #AsusZenfone3: prezzi legati ai problemi di messa a fuoco - misterZY : Sì all'energia rinnovabile in Italia..., ma diciamo di sì anche al carbone d'importazione per una politica energeti… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Da un paio di mesi abbondanti si parla con insistenza deioccorsidell'3, considerando le tantissime segnalazioni che hanno evidenziato gli intoppicon la lente posteriore. In un primo momento si pensava ad un bug software, con la prospettiva di mettersi alle spalle la questione attraverso il rilascio di un nuovo aggiornamento, ma come vi abbiamo riportato nel corso degli ultimi giorni nemmeno l'apparizione sul mercato di Android Oreo ha fatto sì che la questione potesse essere archiviata una volta per tutto.L'unica strada percorribile si concentra dunque sull'Assistenza, come ribadito a più riprese nello scorcio iniziale del 2018. Capita però che dopo la perizia di un3, a seconda dei danni riscontrati sul device, l'intervento possa diventare a pagamento. Insomma, la questione garanzia pare si possa ...