Coree unite in nome dello sport | ma quanto durerà?

A Casa Italia le due Coree unite dal taekwondo. Malagò : evento che ci inorgoglisce : Il mondo intero ieri ha visto le due Coree assieme. Taekwondo significa pace e armonia, l'Olimpiade è evento di pace, è emozionante per noi che si svolga in Corea". La mattinata si è chiusa con la ...

Al via le Olimpiadi invernali : Coree unite : Questo l'elenco degli iscritti con le Federazioni di appartenenza: Federazione Italiana Sport invernali , FISI, BIATHLON , 10, +1 riserva in Italia Uomini , 5, : Thomas Bormolini, Thierry Chenal, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le due Coree sfilano unite - Nord e Sud insieme. Il messaggio di pace - lo sport unisce : Da PyeongChang arriva forte e chiaro un segnale di distensione, un messaggio di grande impatto che potrebbe portare verso una possibile riunificazione o quantomeno verso la pace tra due Paesi in conflitto non armato da mezzo secolo. Le Olimpiadi Invernali sono il mezzo migliore per riavvicinare le due Coree: Nord e Sud, due mondi così distanti e differenti tra loro, provano ad abbracciarsi per una notte e sfileranno insieme ...