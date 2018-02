Coppa Italia Basket | Brescia-Virtus Bologna 97-83 I lombardi affronteranno Cantù in

Basket - Coppa Italia 2018 : il tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : La Final Eight di Coppa Italia entra nel vivo con le semifinali. Non sono mancate le sorprese nelle prime due giornate, quelle riservate ai quarti di finale. La prima sfida sarà tra Cremona e Torino, che hanno eliminato rispettivamente Avellino e Venezia. Dall’altro lato del tabellone, invece, Cantù, dopo aver dominato il derby contro Milano, se la vedrà con Brescia, che ha eliminato la Virtus Bologna. Sabato 17 febbraio sarà quindi una ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : la Virtus perde Alessandro Gentile e si scioglie. Brescia vince e va in semifinale : È la Leonessa Brescia la quarta semiFinalista della Final Eight della Coppa Italia 2018. La squadra di Andrea Diana ha battuto la Virtus Bologna per 97-83 e domani si giocherà l’accesso alla Finale contro Cantù. Una qualificazione arrivata dopo una partita ben giocata, in cui le V nere, per l’occasione vestite di giallo, hanno provato ad opporre resistenza ma le cui speranze si sono spente quando il muscolo di Alessandro Gentile si è ...

Coppa Italia Basket : Brescia-Virtus Bologna live - terzo quarto pirotecnico

Final 8 Coppa Italia - Milano-Cantù 87-105 : ROMA, 16 FEB - Clamoroso al Mandela Forum di Firenze: Milano, come già era successo ieri a Venezia e Avellino, esce dalla Coppa Italia , si tratta delle prime tre in classifica attualmente in Serie A, ...

Coppa Italia Basket : Brescia-Virtus Bologna live - secondo quarto finisce 46-37

Coppa Italia Basket : Brescia-Virtus Bologna live - partita equilibrata

Basket - Coppa Italia colpaccio Cantù - Milano abdica 105-87 : FIRENZE - Clamoroso al PalaMandela di Firenze: Milano è fuori dalla Final Eight di Coppa Italia. Il derby lombardo contro Cantù viene sorprendentemente vinto dalla Red October che schianta per 105-87 ...

Basket - Final Eight Coppa Italia : impresa Cantù - Milano eliminata : Clamoroso a Firenze, dove Cantù batte Milano 105-87 nel quarto di Finale delle Final Eight di Coppa Italia e si qualifica per la semiFinale. Al Mandela Forum di Firenze, l'EA7 ha pagato a caro prezzo ...

Brescia-Virtus Bologna live - ultimo quarto di finale di Coppa Italia

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cantù demolisce Milano nel derby e vola in semifinale : Continuano le sorprese nelle Final Eight di Coppa Italia 2018. Dopo le sconfitte di ieri di Avellino e Venezia, arriva anche quella di Milano ed è assolutamente clamorosa per le sue proporzioni. La Red October Cantù domina il derby e travolge l’Olimpia 105-87 al termine di una partita dominata fin dal primo quarto. Prestazione scintillante dei brianzoli, che sfondano il muro dei cento punti e si confermano il miglior attacco del campionato ...