Continuano gli incontri tra polizia e studenti contro il cyberbullismo

Gli investitori Continuano a scommettere sull'azionario europeo : Partenza in corsa per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente , che si allineano alla performance positiva di Wall Street e di Tokyo . In una sessione sostanzialmente priva di ...

Serie A - Crotone : Continuano gli allenamenti in vista del Benevento : Ricci ai media: “Contento di essere tornato”. Ancora allenamenti. I ragazzi di Zenga proseguono la preparazione settimanale per arrivare al meglio alla sfida contro il gruppo di De Zerbi. Durante la giornata odierna, gli Squali hanno affrontato la seconda seduta di allenamento ritrovandosi tutti insieme al centro sportivo. La seduta odierna. Zenga ha congegnato un programma specifico che ha poi applicato ai propri ...

Luca Zingaretti/ Finché Continuano gli applausi non lascio Il Commissario Montalbano : Luca Zingaretti nuovamente protagonista in tv con il Commissario Montalbano. A venti anni dal debutto due nuove appassionanti storie della fiction nata dalla penna di Andrea Camilleri.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 16:07:00 GMT)

Zingaretti : «Lasciare Montalbano? Finché Continuano gli applausi mai» : Un uomo si tuffa davanti casa nelle acque cristalline che bagnano la sua Sicilia, mentre le note del brano Nuddu è di nuddu (e nuddu m’avi) della palermitana Olivia Sellerio accompagnano le bracciate del poliziotto più famoso della televisione italiana. Così inizia La giostra degli scambi, il primo dei due episodi inediti de Il Commissario Montalbano, che andrà in onda il 12 febbraio su Raiuno. E dopo la nuotata rigenerante non poteva mancare ...

Sorgenia : Continuano gli sconti dai 30€ ai 60€ : Sorgenia, uno degli operatori leader del mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale, torna a proporre un’interessante promozione destinata …

Tecnologia : frequenza e complessità degli attacchi DDoS Continuano ad aumentare : NETSCOUT SYSTEMS, fornitore leader di business assurance, una potente combinazione di service assurance, sicurezza informatica e soluzioni di business intelligence, ha pubblicato oggi il suo tredicesimo Arbor Worldwide Infrastructure Security Report (WISR), che raccoglie le osservazioni degli esperti di reti e sicurezza che operano presso le maggiori organizzazioni aziendali e i principali provider di servizi di telecomunicazione, cloud e ...

WhatsApp choc - Continuano le truffe ai danni degli utenti Video : #WhatsApp, anche in questo 2018, è da considerarsi come una delle principali applicazioni di messaggistica istantanea [Video] che è possibile installare su Apple #iPhone e smartphone #Android. Tale consapevolezza continua a rinnovarsi di anno in anno, per merito delle molteplici integrazioni software ad opera del team degli sviluppatori. continuano le truffe ai danni degli utenti di WhatsApp Nelle ultime ore, tantissimi utenti hanno segnalato la ...

'Commette più errori degli alunni'. Maestra rimossa - ma le proteste dei genitori Continuano - Ultime Notizie Flash : In una scuola elementare protagoniste sono le proteste di diversi genitori che richiedono l'allontanamento completo di una Maestra che commetterebbe più errori

L’Aquila - Continuano i problemi degli allevatori a nove anni dal terremoto : L’Aquila, continuano i problemi degli allevatori a nove anni dal terremoto Edoardo Stoppa documenta la situazione in Abruzzo. Continua a leggere L'articolo L’Aquila, continuano i problemi degli allevatori a nove anni dal terremoto sembra essere il primo su NewsGo.

L'Aquila - Continuano i problemi degli allevatori a nove anni dal terremoto : A distanza di molti anni dal terremoto, L'Aquila sta rinascendo, seppur con mille difficoltà. Chi ne sta affrontando diverse, senza riuscire a venirne a capo, sono sicuramente gli allevatori del ...

Carmen Di Pietro Vs Cristiano Malgioglio/ "Mi ha rubato il torero" : le accuse Continuano a Pomeriggio 5 : Carmen Di Pietro contro Cristiano Malgioglio: "Mi ha rubato il torero"! Le accuse dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 continuano a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 18:05:00 GMT)

Chiara Ferragni - la gravidanza di Leone/ Quando nasce il figlio di Fedez? Continuano i preparativi! : Chiara Ferragni informa i suoi fan riguardo i progressi della sua gravidanza, giunta oramai al settimo mese. Ma nonostante sia cresciuta di 8 chili, l'ironia non manca...(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 16:30:00 GMT)

Continuano le Offerte su Gearbest per festeggiare inizio 2018 : Ecco le offerte migliori : Gearbest continua con le offerte e affianca a quelle di inizio anno con quelle dedicate al CES 2018 di Las Vegas con tanti dispositivi elettronici in sconto. Ecco le migliori con data e codici sconto Gearbest lancia l’EPIC CES 2018 SALE con diverse offerte sull’elettronica Ancora vagonate di offerte su Gearbest dove dopo quelle di fine anno […]

Firenze. Continuano gli interventi della Polizia Municipale contro i falsi mimi : Vanno avanti gli interventi della Polizia Municipale di Firenze contro i falsi mimi. Gli agenti del Reparto Antidegrado sono entrati in azione in due occasioni fermando altrettante persone che, con il viso “travisato” coperto da cerone bianco e indossando un cappello…Continua a leggere →