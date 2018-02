calcioweb.eu

: #Conte continua a respirare, dominio #Chelsea in FA Cup: Hull asfaltato - CalcioWeb : #Conte continua a respirare, dominio #Chelsea in FA Cup: Hull asfaltato - ODobermann : @Guillaumemp Il nostro Conte! Se continua così merita 3anni se a Montella gliene hanno dati 2 - ale_mansi : @e____a_____ Conte sicuramente in campo europeo ha sempre peccato finora...io, come sostengo da un pò di giorni, sa… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Ila vincere e lascia alle spalle il momento difficilissimo. Dopo le due sconfitte consecutive in Premier League contro Bournemouth e Watford, la squadra diha vinto contro il West Bromwich, adesso altro netto successo in FA Cup contro l’. Il tecnico italiano è stato a rischio esonero adesso respira, la serata è stata veramente fantastica per i Blues. Ottavi di finale senza storia, i conti erano già chiusi dopo appena 45 minuti, in rete Willian con una doppietta, Pedro e Giroud. Nella ripresa solo una passerella, ilcontrolla il risultato e vince senza alcun problema per 4-0. Ilvola ai quarti enon sente più il fiato sul collo. Almeno per ora… L'articoloin FA Cup:sembra essere il primo su CalcioWeb.