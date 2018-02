Confindustria | con piano 5 anni da 250 mld +1 | 8 mln occupati

Confindustria - Boccia lancia piano da 250 miliardi in cinque anni : Il piano che Confindustria propone al dibattito politico in vista del voto del 4 marzo punta a reperire e impiegare «250 miliardi in 5 anni». Si propone gli obiettivi «di oltre 1,8 milioni di occupati in più, una riduzione di più di 20 punti del rapporto debito/Pil, una crescita cumulata per Pil reale vicino a 12 punti percentuali, una crescita dell'export consistentemente superiore alla domanda mondiale» ...

Confindustria ai partiti : con piano da 250 miliardi +12% Pil in 5 anni e +1 - 8 milioni di occupati : Il piano a medio termine che Confindustria propone al dibattito politico, dalle Assisi Generali di Verona, punta a reperire e impiegare "250 miliardi in 5 anni". Si propone gli obiettivi "di oltre 1,8 milioni di occupati in più, una riduzione di più di 20 punti del rapporto debito/Pil, una crescita cumulata per Pil reale vicino a 12 punti percentuali, una crescita dell'export consistentemente superiore alla domanda mondiale". La ...

Confindustria : giù le mani dalle riforme Renzi e dalla legge Fornero : Per Vincenzo Boccia, Presidente in carica di Confindustria, l'obiettivo della politica deve essere solamente uno: garantire stabilità, costi quel che costi, anche attraverso una grande coalizione ...

Confindustria tifa per le larghe intese : A 17 giorni dal voto la grande strigliata ai partiti questa volta la darà Confindustria. Dodici anni fa , in piena campagna elettorale, Romano Prodi e Silvio Berlusconi salirono sul palco degli ...

Lettera al Presidente di Confindustria Cuneo : Gentile dottor Gola (Presidente di Confindustria Cuneo),in questi giorni sto incontrando spesso davanti a scuole o in incontri pubblici a Torino e in Toscana, dove sto facendo campagna elettorale per Liberi e Uguali, docenti e studenti del nostro sistema formativo. E spesso torna d'attualità la sua Lettera aperta delle settimane scorse alle famiglie della provincia di Cuneo, nella quale invitava i ragazzi a non badare troppo allo ...

Confindustria : venerdì Assise a Verona - giornata di proposte senza politici : Milano, 14 feb. (AdnKronos) – Migliaia di imprenditori e nessun politico, neppure in platea. Per una giornata dedicata a preparare e presentare l’agenda di politica economica di Confindustria, a due settimane dalle elezioni del 4 marzo. Dopodomani a Verona la Confindustria tiene le Assise generali, le prime dopo l’ultimo appuntamento del 2011. Una giornata di proposte al termine della quale il presidente degli industriali, ...

Veneto : Confindustria - sanità di eccellenza grazie a collaborazione pubblico- privato : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) – “In un momento in cui sulla stampa si alternano voci e dibattiti in tema di costi e/o benefici della spesa sanitaria delle regioni, Confindustria Veneto vuole sottolineare come la Regione Veneto riesca a garantire un’assistenza sanitaria eccellente ai suoi cittadini ed a quelli di molte altre regioni: liste d’attesa gestite in base a classi di priorità (unica regione in Italia), offerta di ...

Veneto : Confindustria - sanità di eccellenza grazie a collaborazione pubblico- privato (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Questa spesa virtuosa registrata in Veneto – dichiara il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas – è dovuta senza dubbio ai modelli organizzativi e di gestione della sanità regionale (si pensi alla recente positiva introduzione di Azienda Zero), ma anche all’efficienza delle sinergie realizzate tra pubblico e privato. Questi sono selezionati con un severo percorso di ...

Veneto : Confindustria - sanità di eccellenza grazie a collaborazione pubblico- privato (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “L’accreditamento ‘ continua Zoppas – non premia i modelli low cost con tariffe specchietto, deve anzi garantire tra tante cose (organizzazione, infrastrutture, risk management, medici che sanno fare bene il loro lavoro, tecnologie adeguate) anche bilanci sostenibili, capacità di investimento e di sostenere i costi sempre maggiori della qualità e della sicurezza. Sulla salute, non ...