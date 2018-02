Confindustria | Boccia lancia piano da 250 miliardi in cinque anni

ilsole24ore

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Ilchepropone al dibattito politico in vista del voto del 4 marzo punta a reperire e impiegare «250in 5». Si propone gli obiettivi «di oltre 1,8 milioni di occupati in più, una riduzione di più di 20 punti del rapporto debito/Pil, una crescita cumulata per Pil reale vicino a 12 punti percentuali, una crescita dell'export consistentemente superiore alla domanda mondiale» ...