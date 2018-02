Coca-Cola - quarto trimestre in rosso. Pesa la Riforma Fiscale : Coca-Cola viaggia in frazionale rialzo a Wall Street , mostrando un guadagno dello 0,60%. Il colosso del beverage ha annunciato i conti del quarto trimestre che si è chiuso con un rosso di 2,75 ...

Luce verde per Coca Cola HBC : Ottima performance per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che scambia in rialzo del 2,88%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Scatto rialzista per Coca Cola HBC : Grande giornata per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,26%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra ...

Pizza alta o pizza bassa? L’infinito dibattito degli Italiani sul cibo al centro della nuova campagna “De Gustibus” di Coca-Cola : Prima, durante e dopo i pasti: in Italia il dibattito sul cibo sembra non spegnersi mai. Le opinioni di chi ama la pizza alta e di chi preferisce quella bassa, o di chi sceglie chi sceglie il guanciale e chi mangerebbe la pancetta, appaiono spesso poco conciliabili: d’altra parte, si sa, “i gusti sono gusti”. Parte proprio da questo spunto la nuova campagna “De Gustibus” di Coca–Cola, realizzata interamente in Italia, che dal 4 ...

Novità Coca Cola : da Marcianise arriva il nuovo tè freddo Fuzetea : Dallo stabilimento di Marcianise di Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e distributore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio, arriva in Italia il nuovo tè freddo Fuzetea, ...

Incendio in agriturismo Noto - intossicata la signora della Coca-Cola : Noto - Un Incendio è scoppiato la scorsa notte in un agriturismo in contrada Vaddeddi, a Noto, di proprieta' di Maria Cristina Elmi Busi, presidente della Sibeg, l'imbottigliatore siciliano ...

Coca-Cola - bevanda alle erbe inedita ottiene ottimo successo. E strategia ecostenibile : Coca-Cola ha annunciato che entro il 2025 le sue confezioni saranno prodotte con materiali totalmente riciclabili. Una vera e propria svolta green per una delle multinazionali più potenti del mondo.

Coca-cola - dal 2025 bottiglie e lattine saranno interamente riciclabili : Le bottiglie e le lattine non dovrebbero danneggiare il nostro pianeta e un mondo senza rifiuti è possibile. Le aziende come la nostra devono guidare il cambiamento. I consumatori di tutto il mondo ...

Andria - beve Coca-Cola e finisce in ospedale : ecco perchè : La vicenda capitata ad una bambina di Andria è a dir poco sconvolgente perchè riguarda una bevanda mondiale di largo consumo. La Coca-Cola è amata da milioni e milioni di persone, per tale motivo l'avvenimento capitato ad una ragazzina di 12 anni lascera' parecchie persone stupite. ecco cosa è accaduto La 12enne, bevendo una lattina di Coca-Cola ha trovato al suo interno [VIDEO] un verme. La ragazza immediatamente è stata trasportata in ...

Coca-Cola - svolta sostenibile : 100% confezioni riciclabili per 2025 : Roma, 19 gen. (askanews) svolta verso la sostenibilità alla Coca-Cola Company, che ha annunciato oggi il suo nuovo approccio al packaging, prefiggendosi obiettivi a livello globale di vendita di ...

Beve una Coca-Cola e si ritrova un verme in bocca Video : Pubblicità Pubblicità Ci troviamo ad Andria, una cittadina di circa centomila abitanti, nel pugliese, dove una ragazzina di appena dodici anni è finita in ospedale dopo aver bevuto una lattina di Coca-...