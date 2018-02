Claudia Gerini di nuovo mamma? Sembra incinta di Andrea Preti | aspetterebbe il

Film in tv : Ex con Claudio Bisio - Fabio De Luigi e Claudia Gerini : In alternativa, è possibile seguire il Film anche in diretta streaming collegandosi al sito ufficiale www.paramountchannel.it/tv/diretta . Ex stasera in tv: cast e curiosità La pellicola è stata ...

Claudia Gerini look film intervista a casa tutti bene muccino : Poche ore prima, 124 colleghe attrici hanno firmato un manifesto, Dissenso comune , per prendere posizione sul tema molestie nel mondo dello spettacolo e non solo . 'Non ho avuto modo di leggerlo, lo ...

Claudia Gerini : “Andrea Preti toy-boy? Macché - è una storia importante” : Claudia Gerini parla del fidanzato (Andrea Preti) di 17 anni più giovane (lei ne ha 46, lui 29) in un’intervista a Oggi. Come va la storia d’amore? Claudia Gerini: “Andrea Preti ‘ragazzo-giocattolo’? Termine molto offensivo” “Oggi l’amore va bene”, dichiara l’attrice, nel cast del film di Gabriele Muccino A casa tutti bene. “Quando ci si […] L'articolo Claudia Gerini: ...

Claudia Gerini : "Sesso a tre con il mio ex e la modella? Tutto falso" : Dopo lo scandalo delle molestie che ha travolto Harvey Weinstein e dopo una serie di accuse anche su Fabrizio Lombardo, a parlare è Claudia Gerini. L'attrice, ex fidanzata di Fabrizio Lombardo , ...

Claudia GERINI/ Intervista : “Sono un classico sagittario che ogni tanto prende toppe clamorose” : CLAUDIA GERINI ospite a Sanremo 2018. L'attrice sarà sul palco del teatro Ariston per presentare il nuovo film, "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 08:15:00 GMT)

Claudia Gerini / “Sono un diesel - in amore ho bisogno di tempo” (Superbrain) : CLAUDIA GERINI nella giuria della quarta ed ultima puntata di Superbrain. Per la popolare attrice scongiurata qualsiasi voce di crisi con Andrea Preti di 17 anni più giovane.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 09:39:00 GMT)

Superbrain - le supermenti : Paola Perego ospita Claudia Gerini : Paola Perego invita Claudia Gerini all’ultima puntata di Superbrain Si concluderà venerdì 2 febbraio la terza fortunata edizione di Superbrain-Le supermenti, lo show serale condotto da Paola Perego su Rai1, che ha debuttato il 12 gennaio scorso. Una sfida a tutti gli effetti vinta per la conduttrice, tornata sulla prima rete entrando dalla porta principale, dopo un anno decisamente difficile che l’ha vista lontano dai riflettori dopo ...

Claudia Gerini e Andrea Preti/ Scoppia la passione alle terme : la storia continua a gonfie vele! : Claudia Gerini e Andrea Preti, la storia tra l'attrice e il modello continua a gonfie vele. Il settimanale Chi ha paparazzato i due nel corso di una romantica fuga d'amore...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:15:00 GMT)

Claudia Gerini sta con la Deneuve : Senza le avances finisce il mondo : La lettera pubblicata alcuni giorni fa su Le Monde, a cui ha aderito anche Catherine Deneuve, ha creato molto scalpore. A commentarla è ora Claudia Gerini.Da quando è scoppiato il caso Weinstein, produttore cinematografico accusato da più parti di molestie sessuali, molti sono i personaggi noti finiti al centro delle polemiche per comportamenti più o meno ambigui nei confronti delle donne. Le accuse nei confronti di Weinstein hanno fatto così ...

Claudia Gerini : «Senza avance maschili - che mondo sarebbe?» : Tutti inizia con una lettera pubblicata sul quotidiano francese Le Monde e firmata da donne fieramente femministe come Catherine Millet, Sarah Chiche, Catherine Robbe-Grillet, Peggy Sastre e, persino, Catherine Deneuve. Cento voci che sottolineano l’importanza del difendere «la libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale» e che dividono il mondo fra sostenitori e obiettori. LEGGI ANCHECatherine Deneuve e le altre 100 donne ...