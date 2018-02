Chiede alla fidanzata di sposarlo | la risposta lo lascia di stucco

Napolimania : i numeri parlano chiaro - Chiedete alla Juve di vincere in Europa : ... che ha subito 11 gol in meno, che è diventata materia di studio per la bellezza del suo calcio in tutte le aule dove si studia questo magnifico sport, l'unica che ha reso la Serie A un campionato ...

Milly Carlucci piange per Bibi Ballandi/ Video - UnoMattina : Franco Di Mare Chiede scusa - ma critica il web : Milly Carlucci piange in diretta per Bibi Ballandi: Video. Imbarazzo a UnoMattina: “Non volevo saperlo cosi”, dice ai conduttori Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. I social insorgono(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 10:31:00 GMT)

Matteo Salvini Chiede tre milioni all'avvocato Brigandì : 'Fu infedele alla Lega' : L'avvocato Matteo Brigandì, ex parlamentare della Lega e difensore di Umberto Bossi in passato, sarà processato per infedele patrocinio e auto riciclaggio . Secondo il pm milanese Paolo Filippini, ...

Bologna - scontri alla festa del Pd : la procura Chiede due condanne e 12 assoluzioni per attivisti dei centri sociali : La procura di Bologna ha chiesto due condanne e 12 assoluzioni per i 14 attivisti dei centri sociali cittadini , Hobo e Tpo, , finiti a processo per i disordini in occasione della visita dell'ex ...

Video dello scherzo di Le Iene a Le Vibrazioni : Sarcina si riconcilia a Dio e Chiede il divorzio alla moglie : Lo scherzo di Le Iene a Le Vibrazioni ci mette di fronte a un Francesco Sarcina disperato. Il frontman del gruppo, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2018, ha dovuto passare un brutto quarto d'ora a causa della bravata delle cravatte nere, che ha gli ha fatto credere di aver perso la possibilità di partecipare alla manifestazione. Tutto sarebbe iniziato dalle prove con Skin, che Sarcina ha ripreso preso dall'entusiasmo per ...

Ema : Milano Chiede alla Corte Ue sospensione trasferimento : Il sindaco Sala: 'Non mollo, aspettiamo fino al 12 febbraio', giorno della visita della commissione. Oltre al ricorso principale è stato presentato, un ulteriore procedimento detto 'sommario', ...

Daimler - Chiede scusa alla Cina per aver usato una frase del Dalai Lama : “?????”: potrebbero essere questi i caratteri ideografici presenti sulla lettera di scuse che Daimler ha inviato alle autorità cinesi. Il colosso tedesco dell’auto ha infatti usato una frase pronunciata dal Dalai Lama per accompagnare un’immagine pubblicitaria pubblicata lunedì scorso sul profilo Instagram di Mercedes: “Guarda alle situazioni da tutti i punti di vista, e diventerai più aperto”, si leggeva nella locandina. Nella Repubblica ...

Ema - Milano Chiede alla Corte di giustizia Ue la sospensione del trasferimento : Il Comune di Milano ha presentato alla Corte di giustizia Ue la richiesta per sospendere il trasferimento dell' Ema da Londra ad Amsterdam. È stato infatti presentato, oltre al ricorso principale, ...

Veronica Lario Chiede il maxi assegno a Berlusconi perché "rinunciò alla carriera d'attrice per fare la mamma" : Veronica Lario, su richiesta di Silvio Berlusconi, "ha rinunciato in giovane età alla carriera di attrice per dedicarsi interamente alla casa, alla famiglia e all'allevamento dei tre figli Barbara, Eleonora e Luigi". Lo riporta l'agenzia di stampa Radiocor, pubblicando il contenuto del ricorso in Cassazione della ex first lady contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che a novembre 2017 ha azzerato il suo maxi assegno di ...

Trump - il fisco gli Chiede 400mila dollari di tasse per il suo Golf Club ma il presidente fa causa alla Florida : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fa causa all’ufficio delle imposte di Palm Beach in Florida per il conto da pagare in merito alla tassa di proprietà per il suo Trump National Golf Club a Jupiter, nella contea di Palm Beach. Per il Club il fisco reclama una somma di quasi 400mila dollari stimando che la proprietà vale circa 19 milioni di dollari. Tuttavia, secondo quanto scrive il Palm Beach Post, per il tycoon si tratta di ...

Sanità - Senato Chiede stop ai tagli e ripristino equità. E i medici rilanciano : #prima di votare - pensa alla salute : Basta coi tagli: la Sanità italiana va rafforzata e riallineata ai principi di equità. Lo chiede all’unanimità una recente indagine conoscitiva della 12esima Commissione del Senato, che spinge per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale. Senza però aver trovato grande eco da parte dei partiti: il tema della salute dei cittadini è praticamente assente dal dibattito politico di una campagna elettorale dove ha trovato spazio perfino ...

Chiede il divorzio perché alla moglie non si lava da un anno. Il tribunale gli dà ragione : Quando si vine a sapere che una coppia ha divorziato, si pensa sempre agli stessi motivi: infedeltà, litigi, soldi. Non è quello che è successo a New Taipei dove un uomo ha ottenuto il divorzio da sua moglie per la cattiva igiene personale di lei.Se può sembrarvi assurdo vi basti sapere che la donna faceva una doccia all'anno, non lavava i denti né i capelli regolarmente, come viene riportato dai media locali. ...

Nel mondo alla rovescia sui mezzi pubblici i militari pagano - i riChiedenti asilo no : Gli ultimi episodi di cronaca, come l'accoltellamento di piazza De Angeli, inviterebbero a trattare la materia della sicurezza sui mezzi pubblici con un piglio maggiore da parte dell'amministrazione ...