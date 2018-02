CHIARA MACI MAMMA BIS È nato Andrea | figlio di Filippo La Mantia | Ecco perchè lo

CHIARA MACI ha partorito : secondo figlio da Filippo La Mantia : È nato il figlio di Chiara Maci e Filippo La Mantia : si chiama Andrea Fiocco azzurro per Chiara Maci e Filippo La Mantia . La popolare food blogger e lo chef hanno avuto un bambino. A dare l’annuncio è stata Chiara su Instagram, dove ha postato la prima foto del bambino. Come fa sapere Vanity Fair, […] L'articolo Chiara Maci ha partorito : secondo figlio da Filippo La Mantia proviene da Gossip e Tv.

CHIARA MACI è mamma bis - è nato Andrea : Fiocco azzurro per Chiara Maci e Filippo La Mantia, è nato Andrea , il primo figlio della coppia. La notizia del lieto evento è arrivata via social, con uno scatto tenerissimo dall’ospedale. «Benvenuto al mondo piccolino, pensavo mi scoppiasse il cuore», ha scritto la food blogger più famosa d’Italia condividendo la sua felicità. https://www.instagram.com/p/BfQ8snylcRT/?taken-by= Chiara inpentola Che mancasse poco si era capito già ...

CHIARA MACI ultimo giorno di lavoro prima del parto : Chiara Maci ‘ultimo giorno di lavoro prima di partorire il suo secondo figlio l’ha trascorso in compagnia di Filippa Lagerback, Chiara Francini e Clio Make up. Una cena tra amiche e colleghe con la sua “panzona” prima di conoscere il piccolo Andrea, frutto dell’amore con lo chef Filippo La Mantia. Non ha mai smesso di cucinare, ha montato i mobili del suo nuovo ufficio, non ha rinunciato al babyshower e ha pure ...