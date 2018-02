Caso restituzioni 5 stelle | sui giornali domina la malafede

Caso restituzioni M5S - Ainis : “Gli irregolari possono revocare candidature”. Di Maio : “Chiederemo che lo facciano” : “Gli elettori possono votare tranquillamente il M5s” perché non solo i candidati che si sono rivelati massoni ma anche “coloro che non hanno rispettato il patto delle donazioni e che sono candidati, gli sarà chiesto di rinunciare alla proclamazione andando alla Corte d’Appello“. Lo ha annunciato il candidato premier M5s Luigi Di Maio in un video su Facebook. “Devo chiedere anche agli altri partiti di fare ...

Caso restituzioni M5s - Giulia Sarti si autosospende. Smentita per ora l’espulsione : Autosospesa, ma non espulsa. Almeno per il momento. La deputata M5s Giulia Sarti, messa sotto accusa per non aver restituito 23mila euro di rimborsi, ha deciso di fare un passo di lato dopo aver denunciato l’ex fidanzato e collaboratore. La parlamentare romagnola uscente e ricandidata anche per le prossime politiche si è giustificata dicendo di essere stata truffata dall’ex compagno e per il momento i vertici sembrano intenzionati a ...

Rimborsopoli M5s/ Ultime notizie - video Iene : nuove rivelazioni sul Caso delle false restituzioni : Rimborsopoli M5s, Ultime notizie: video Iene con nuove rivelazioni sul caso delle false restituzioni. Online la seconda parte dell'inchiesta della Iena Filippo Roma(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:05:00 GMT)

Caso restituzioni M5s - Sarti denuncia l’ex fidanzato : “Sottratti rimborsi” : La deputata Giulia Sarti è in questo momento in questura per denunciare l’ex fidanzato, accusato di aver truccato la contabilità dei suoi rimborsi. Si tratta, secondo quanto appreso da ilfattoquotidiano.it, di quattro bonifici non andati a buon fine per un totale di 20mila euro. Sarti, che ieri non è stata menzionata da Luigi Di Maio nell’elenco di chi ha mentito sulle restituzioni, ma era stata messa sotto accusa da le Iene, avrebbe ...

Caso restituzioni M5s - gli impresentabili indignati per le mele marce di Di Maio : Nella campagna elettorale peggiore della storia repubblicana, a quattro giorni dal divieto di diffusione dei sondaggi che il 14 febbraio confermano il M5S prima forza politica nel paese, ha fatto irruzione il Caso delle irregolarità delle restituzioni e del relativo tradimento di valori costitutivi del movimento da parte di un numero di eletti che è andata definendosi. Ai cinque confermati dal gruppo di comunicazione del M5S impegnato nei ...

Caso restituzioni - M5s : “Dai primi controlli trovati 5 eletti con irregolarità”. Tra loro pure Cozzolino e Della Valle : Mentre continua la corsa contro il tempo dello staff e dei vertici M5s per trovare chi ha mentito sui rimborsi al fondo per il Microcredito, spuntano i primi nomi. E’ il gruppo comunicazione del Movimento 5 stelle a rivelarlo con una nota pubblicata su Facebook: “Stiamo procedendo con i controlli”, si legge, “per mettere fuori dalla porta quelli che non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Ad ora sono emerse ...

Caso restituzioni M5s - il portavoce di Renzi corregge Renzi : “Ovviamente paragone Di Maio-Craxi non sta in piedi” : Il paragone Di Maio-Craxi? “Ovviamente non sta in piedi. Mi scuso con chi si è sentito offeso”. A dirlo è lo stesso portavoce di Matteo Renzi, dopo che, intervistato “Otto e mezzo” su La7, aveva attaccato il leader grillini paragonandolo addirittura a Craxi: “Vuole allontanare le mele marce? Altro che mele marce, è un’ortofrutta”, ha detto. “Di Maio ricorda Craxi con il mariuolo Mario Chiesa”. Oggi ...

M5s - Caso restituzioni : manca più di un milione. Toninelli : “Verifiche su di me? Spero su tutti” : Una corsa contro il tempo per verificare quanto effettivamente non è stato versato e chi ha mentito sui bonifici. I vertici e lo staff del Movimento 5 stelle sono al lavoro per cercare di ricostruire di quanti soldi si parla effettivamente e per individuare i responsabili. Dopo l’ammissione del deputato Andrea Cecconi e del senatore Carlo Martelli, ieri sera c’è stata l’autosospensione di Maurizio Buccarella. Ma i nomi sono di ...