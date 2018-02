Casa Bianca | Mosca colpevole cyberattacco ' NotPetya'

Settimana bianca 2018 : è boom in Trentino-Alto Adige per lo scambio Casa - +70% - : Lo sci è uno degli sport emblematici delle vacanze invernali nelle regioni italiane con il Trentino-Alto Adige a far la parte del leone. Il numero dei pernottamenti prenotati attraverso le piattaforme di scambio casa in ...

Tutte le foto del crossover di Scandal e How To Get Away with Murder - Olivia e Annalise con Mellie alla Casa Bianca : Lo sguardo più efficace sul crossover di Scandal e How To Get Away with Murder in arrivo il prossimo primo marzo su ABC lo forniscono le decine di foto promozionali dei due episodi. Il crossover di Scandal e How To Get Away with Murder si comporrà infatti di due diversi episodi inseriti in entrambe le linee narrative: si tratta del dodicesimo della settima stagione di Scandal, dal titolo Allow Me to Reintroduce Myself, e del dodicesimo della ...

Berlusconi a Cartabianca : 'Se un ladro entra in Casa - il cittadino può difendersi' : 'Va abolito l'eccesso di legittima difesa, di giorno e di notte. Se un ladro entra nella mia abitazione, lo Stato ha già fallito, quindi il cittadino può difendersi con i mezzi che ha a disposizione' .

In un anno Trump cambiato 34% personale Casa Bianca - è record :

Lettera con polvere bianca a Casa di Donald Trump jr : ricoverata Vanessa - la nuora del presidente : Vanessa Trump, la moglie del primogenito del presidente, Donald Trump Jr, è stata ricoverata in ospedale, a Manhattan, dopo aver aperto una Lettera sospetta indirizzata al marito e contenente una polvere bianca che l'ha fatta sentire male. Lo riferiscono i media americani, citando fonti della sicurezza.È stata la stessa donna a chiamare il numero di emergenza dopo aver cominciato a tossire e a sentire conati di vomito. Con Vanessa ...

Spazio - documento Nasa shock : “La Casa Bianca vuole privatizzare la Iss” : Nel giro di qualche anno la Casa Bianca intende trasformare la Stazione Spaziale Internazionale in un’impresa privata, in modo da non dover più finanziare il costoso programma della Nasa: è quanto pubblica il quotidiano statunitense The Washington Post. “La decisione di mettere fine al sostegno federale diretto nel 2025 non significa che in quello stesso momento la stazione sarà messa fuori orbita – è possibile che ...

Casa Bianca - Conway si smarca da Trump : 18.17 La consigliera della Casa Bianca Kellyanne Conway ha detto alla Cnn di credere ai racconti delle due ex mogli dell'ex segretario dello staff Rob Porter, costretto alle dimissioni dalle loro accuse di violenze domestiche. "Non ho motivo di non credere a queste donne", ha dichiarato ricordando alcune evidenze di prova. Una posizione in contrasto con il tweet dove ieri Trump denunciava che le vite delle persone sono rovinate da "pure ...

Casa Bianca - Trump ha piena fiducia in Kelly :

Violenze domestiche - caos Casa Bianca. Kelly vacilla :

La Casa Bianca è di nuovo in subbuglio : Si sono dimessi due importanti funzionari accusati di molestie, e Trump potrebbe doversi cercare un nuovo capo dello staff The post La Casa Bianca è di nuovo in subbuglio appeared first on Il Post.

Usa - secondo in staff Casa Bianca lascia dopo accuse ex moglie : Un altro membro dello staff alla Casa Bianca, David Sorensen, si è dimesso in seguito ad accuse di abusi da parte della ex moglie. accuse che lui nega con forza. Lo scrive il Washington Post. Sorensen ...

Rischio shutdown - Casa Bianca allerta agenzie federali : preparatevi : La Casa Bianca ha sollecitato le agenzie federali americane a prepararsi a un eventuale secondo shutdown dopo la mezzanotte ora di Washington , le 6 del mattino in Italia, , in seguito allo ...

Ex Casa Bianca ora al Grande Fratello : Adesso è entrata in un'altra 'Casa', quella del Grande Fratello, e qui ha cominciato a parlare della sua esperienza in politica, fino ad affermare che a suo avviso "le cose non vanno bene" con la ...

Superbowl - Eagles snobbano Trump : se invitati no alla Casa Bianca : Alcuni giocatori dei Philadelphia Eagles non andranno alla Casa Bianca in caso di invito da parte del presidente Donald Trump. Ad affermarlo, secondo quanto riportano i media americani, tre esponenti ...