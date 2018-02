Carlo Cracco dopo Masterchef Insegnare a mangiare in tv? Funziona di più uno che

Carlo Cracco contro Masterchef 7/ “Mio funerale? Di cattivo gusto" - il pubblico lo aspetta come ospite ma... : Carlo Cracco contro Masterchef 7: “Il mio funerale? Che cattivo gusto! Questa tv si vende anche la mamma...”. Lo chef attacca il suo ex programma per la trovata della prima puntata(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:47:00 GMT)

Carlo Cracco critica Masterchef ma difende i colleghi giudici : Masterchef, Carlo Cracco: “Il mio funerale è stato di cattivo gusto” Per gli ascolti si farebbe di tutto. E’ questo quello che ha criticato Carlo Cracco intervistato dal settimanale Spy diretto da Alfonso Signorini: si farebbe qualsiasi cosa pur di ottenere qualche punto di share in più. Durante la prima puntata della nuova edizione di Masterchef i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo hanno ...

Carlo Cracco : “Nella prima puntata di Masterchef hanno inscenato il mio funerale - una cosa di cattivo gusto” : Carlo Cracco è ormai lontano dalla cucina di Masterchef, ma non nasconde di seguire ancora le vicende dello show culinario. “Guardo ancora Masterchef, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono i miei fratelli, i miei ‘figli’. Non potrei mai parlare male di loro”. Sul numero di Spy, Cracco parla dei suoi progetti lontani dalla tv, infatti sta per aprire un ristorante da favola a Milano in Galleria. Ma ...

Carlo Cracco e Davide Oldani : ?Immigrati sono opportunità : Basta con il razzismo e l'odio anti-immigrati. Il problema non sono i flussi migratori ma come vengono gestiti", a dirlo è uno dei più importanti chef a livello internazionale, Davide Oldani, intervistato da Klaus Davi per il web talk KlausCondicio online su YouTube.Per il cuoco Oldani "l'immigrazione consente di confrontarsi con una testa diversa dalla nostra. Da un simile confronto si può rendere dieci volte di più. ...

Anche Carlo Cracco ha detto sì : ecco chi è la fortunata : Anche lo Chef più famoso d'Italia, #Carlo Cracco, ha finalmente detto il fatidico sì e l'ha fatto con Rosa Fanti, sua compagna da ben dieci anni, madre dei suoi due figli Pietro e Cesare. Ora Rosa è davvero la donna più invidiata d'Italia. Chi è Rosa Fanti Organizzatrice perfetta del team di suo marito, lei proprio di cucina non ne vuole sentir parlare e meno male che a sopperire questa mancanza c'è lui, l'invidiabile Carlo Cracco che è ...

