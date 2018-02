Carabiniere pestato | solidarietà antifascista | Hanno fatto bene

ilgiornale

: Carabiniere pestato durante il corteo antifascista: due arrestati| Il video - Corriere : Carabiniere pestato durante il corteo antifascista: due arrestati| Il video - zaiapresidente : Sarà operato oggi il carabiniere pestato dai 'manifestanti' a Piacenza. 'Manifestanti' tra virgolette perché i raga… - enricomaino : RT @Valefn86Vale: Giorgio Battagliuola 29 anni. Il cesso sociale che ha pestato il Carabiniere a #Piacenza. Esemplare di cultura,intelligen… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) La rete antagonista si mobilita per i manifestanti arrestati tra ieri e oggi per i fatti di Piacenza. E a poche ore dai blitz il web già brulica di messaggi di, amicizia e sostegno: "Libertà per Giorgio e Moustafa".Mentre Luca Belvedere veniva operato a Firenze, digos e Arma procedevano alle identificazioni. Ieri Giorgio Battagliola (cuoco a "La Credenza" di Bussoleno) e Moustafa Elshennawi (operaio tunisino) sono stati prelevati ieri sera. Oggi invece la Digos di Bologna è andata ad arrestare un giovane modenese del collettivo "Guernica". Un affronto per gli antifascisti di ogni ordine e grado, che online rivendicano la reazione alle manganellate."Moustafa e Giorgio. Gente che la conosce, la violenza dei carabinieri - si legge su Infoaut, portale di informazione antagonista - Moustafa, un operaio abituato, ...