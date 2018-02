Bufale e fake news in materia di salute | arriva ' Dottore ma è vero che?'

Fake News - occhio alle ‘Bufale’ : la polizia postale mette in guardia sul Web : ”Prete ringrazia Allah per gli immigrati e prova amore per l’assassino di Pamela”. Chi non rimarrebbe allibito davanti a un titolo simile? E’ proprio questo lo scopo delle cosiddette Fake News contro le quali il Viminale ha recentemente istituito un osservatorio: toccare ”le corde giuste per far indignare il più possibile le persone che leggono”, spiega la poliziotta virtuale Agente Lisa sulla pagina Facebook ...

Elezioni - Facebook introduce il fact-checking anti Bufale. C’è anche un decalogo per riconoscere le fake news : Facebook rafforza la lotta contro le fake news in Italia in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo con il lancio di nuovi strumenti di verifica e segnalazione. Dalla prossima settimana il social network, di proprietà di Mark Zuckerberg, lancerà il fact-checking delle notizie che circoleranno sulla piattaforma in collaborazione con Pagella Politica, piattaforma italiana specializzata nel monitoraggio delle dichiarazioni di esponenti politici ...

Bufale scientifiche in rete. "Let’s Science" mostra come difenderci dalle fake-news : Il tema delle fake news, uno dei più in voga negli ultimi tempi, è a dire la verità un argomento di cui si parla dalla notte dei tempi. Quelle che oggi chiamiamo fake-news sono nientedimeno che notizie false, create ad hoc da specialisti della comunicazione per manipolare l'opinione pubblica. Quello che è cambiato rispetto al passato non è tanto la capacità di creare e spacciare per vere delle Bufale ...

Iscritti - like e commenti comprati Come nascono le Bufale social Facebook invaso dalle fake news : Iscritti ai gruppi, like e commenti favorevoli o contrari comprati: ecco Come funziona la macchina delle fake news che dalle elezioni Usa alla vita social di tutti i giorni Facebook vuole fermare Segui su affaritaliani.it

L'ex vice della Polizia rovinato dalle fake news : no all'ufficio anti Bufale : È tutto dire che addirittura lui, che pure ci ha rimesso la poltrona di vice capo della Polizia e la carriera per una specie di fake news giudiziaria, nemmeno è tanto convinto della creazione della task force del governo contro le notizie-bufala che corrono, come mandrie furiose, sulla Rete e sui social network. In un post sulla sua pagina Facebook, il prefetto Nicola Izzo già «braccio destro» del compianto Antonio Manganelli ...

Fake news - un commissariato on line per stanare le Bufale sul web : Uno speciale bottone rosso per stanare le falsità che circolano in Rete. Una sorta di scudo governativo contro le Fake news. 'Nessun grande fratello', tiene a sottolineare il capo della polizia Franco ...

Fake news - le 10 peggiori Bufale del 2017 : L'espressione 'Fake news' è stata talmente citata in questi mesi che il Collins Dictionary Word ha deciso di votarla "Parola dell'Anno", mentre Wikipedia l'ha inserita tra le nuove voci, insieme a '...

Un anno di fake news - le migliori Bufale del 2017 : Tenere il conto di quante siano le bufale è impossibile. Da qualche anno è diventata una (triste) consuetudine vedere il web e i social media pieni di notizie false, distorte o inventate, sia sul fronte scientifico sia su quello politico. Al punto che, soprattutto negli ultimi mesi, sempre più spesso ci sono siti che si nascondono dietro la parola fact-checking per screditare gli avversari e guadagnarsi un’aura di credibilità o, in ...

Politica e Bufale - il rapporto Pd sulle fake news : Dalla Boschi al funerale di Riina fino ai falsi incontri di Renzi con il fondatore di Facebook, passando per i legami fra partiti, amministratori di pagine social dispensatrici di 'bufale' e presunti ...

Tutte le Bufale su Renzi ma che portano soldi ai network di "Fake News" : In rete è diffusa la 'bufala' di un incontro 'segreto' tra il segretario del Pd Matteo Renzi e il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. E' quanto si legge in un dossier quindicinale...

Fake news - Scanzi : “Mi fa sorridere che a lanciare l’allarme sia proprio Renzi - che è il re delle Bufale” : “Fake news? A mio avviso, à un’arma di distrazione di massa che ha lanciato Renzi durante la Leopolda“. Così a L’Aria che Tira (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta la guerra lanciata dal Pd e dal suo leader contro le bufale in rete. Scanzi presenta il suo nuovo libro, Renzusconi (ed. Paper First) e spiega: “Intanto, il grande scoop sulle Fake news era stato scritto da uno più Renziano ...

#BastaBufale : ecco il decalogo per non cadere nella trappola delle fake news : Fra i partner del progetto ci sono la Rai, la Federazione degli editori (Fieg), Confindustria. Ma anche importanti attori della Rete come Facebook e Google, strategici per incidere sulla radice del problema: le piattaforme su cui circolano le cosiddette fake news. Il Miur promuove l'iniziativa nelle scuole secondarie di I e II grado, per un totale di oltre 4 milioni e 200mila studenti