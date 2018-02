ilfattoquotidiano

: Brasile, Temer militarizza Rio de Janeiro: “Crimine organizzato controlla lo Stato” - silviabest77 : Brasile, Temer militarizza Rio de Janeiro: “Crimine organizzato controlla lo Stato” - Cascavel47 : Brasile, Temer militarizza Rio de Janeiro: “Crimine organizzato controlla lo Stato” - Atlantide4world : #Brasile: il Presidente #Temer ha accolto la richiesta del Governatore dello Stato di Rio de Janeiro ed affiderà ai… -

(Di venerdì 16 febbraio 2018) Sarà l’esercito a garantire la pubblica sicurezza nello stato di Rio de. Lo prevede un decreto firmato dal presidente brasiliano Michelallo scopo di fronteggiare la criminalità organizzata. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre, con possibilità di cancellarla se la situazione tornerà sotto controllo. Secondo il palazzo del Planalto, si tratta della prima volta che un’iniziativa del genere viene intrapresa da quando è in vigore l’attuale Costituzione, dal 1988. Il decreto passerà ora al Consiglio di difesa nazionale e al Congresso. “La criminalità organizzata ha quasi preso il controllo dello stato di Rio de. E’ una metastasi che si propaga al resto del Paese e minaccia la tranquillità del nostro popolo. Per questo abbiamo decretato un intervento federale in materia di pubblica sicurezza”, ha detto, precisando che la situazione ...