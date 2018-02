Brasile | Rio de Janeiro si militarizza per fronteggiare la criminalità 

Brasile - Temer militarizza Rio de Janeiro : “Crimine organizzato controlla lo Stato” : Sarà l’esercito a garantire la pubblica sicurezza nello stato di Rio de Janeiro. Lo prevede un decreto firmato dal presidente brasiliano Michel Temer allo scopo di fronteggiare la criminalità organizzata. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre, con possibilità di cancellarla se la situazione tornerà sotto controllo. Secondo il palazzo del Planalto, si tratta della prima volta che un’iniziativa del genere viene intrapresa da ...

Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018 (video) con Ana Carolina e Daniel Jobim porta il Brasile nella città dei fiori : Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018 è pronto ad emozionare con una inedita versione di Rivederti che aumenta la sensazione di saudade data dal brano. Rivederti infatti parla di una storia d'amore finita, in cui i due ex innamorati si rincontrano dopo tempo e si rendono conto che c'è ancora un'eco di quel sentimento da condividere per l'ultima volta, prima di lasciarsi per sempre. Biondi racconta un addio prima di conservare un dolce ...

DON GIORGIO BATTIFORA/ Morto il sacerdote ligure - a lungo missionario in Brasile : E' scomparso all'età di 84 anni dopo lunga malattia don GIORGIO BATTIFORA, originario di Santa Margherita ligure, a lungo missionario in Brasile, ecco chi era(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 17:32:00 GMT)

Brasile - il carnevale di Rio è già partito. Così... : Fino a martedì 13 la follia dominerà la scena nella megalopoli brasiliana, dove sono attesi migliaia di turisti dall'Europa e da ogni parte del mondo. Nel frattempo, godiamoci queste immagini

"Canindé - L’anima francescana del Brasile" - di Giorgio Negro e Dario De Dominicis tra i pellegrini di San Francesco in Sud America : San Francesco si è fermato a Canindé. Qui, nel cuore più arido del Brasile, il sertão, ogni anno orde di fedeli accorrono ??????a fare voto al santo di Assisi. Un pellegrinaggio antico, ma non per questo risparmiato dalla moda del "selfie", che dal 24 settembre al 4 ottobre richiama, al Santuario di San Francesco delle Stimmate, oltre due milioni di persone in una città che ne conta meno di un ottantamila. E ...

Brasile : governo contrario a cedere il controllo di Embraer : "Nessun Paese al mondo lascerebbe la presa su un'azienda come Embraer. Ha un nucleo nella difesa inalienabile", ha spiegato. Lo stesso presidente brasiliano Michel Temer si era in precedenza detto ...